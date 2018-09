El 46% de los adolescentes sufrió acoso o una pelea

Unicef, el brazo de la Organización de las Naciones Unidas para la niñez e infancia, indicó que el 46% de los chicos argentinos de 13 a 15 años sufrieron, en el último año, o bien “bullying”, o participaron en alguna pelea física.

Se trata de los datos sobre violencia en el ámbito escolar y en el desglose, los que dijeron haber sufrido acoso son un 25% y los que participaron de alguna o varias peleas, 34%.

El informe (titulado “Violencia en las escuelas: una lección diaria”) indica que, a nivel mundial, hay un 50% de chicos afectados por estas formas de violencia.

Es decir, unos 150 millones de adolescentes. Pero, al mismo tiempo, nuestros vecinos Uruguay y Chile están mejor posicionados que la Argentina.

En Uruguay, el 38% de los adolescentes consultados declaró haber sufrido estas formas de agresión. Y en Chile, un 37%. ¿Más comparaciones? En Venezuela, los afectados son un 48% de los jóvenes de esas edades. En Perú, 63%. Y en Bolivia (donde los docentes todavía están autorizados a reprender físicamente a sus alumnos), 49%.

El informe es reciente, pero los datos de Argentina tomados por Unicef son de 2012 y parecen contrastar con la información que se obtuvo en el marco de la prueba Aprender 2017, donde además del rendimiento de los estudiantes se determinó un dato fuerte: que el 63% de los alumnos de secundaria aseguraba haber sido testigo de alguna situación de discriminación.

María Zysman, presidenta de la asociación civil Libres de Bullying, indicó a la prensa que “los chicos a veces responden la encuesta sin tener un conocimiento real de qué es eso que se les está preguntando. O sea, todos fueron burlados alguna vez, casi seguro, pero no todos fueron víctimas de bullying. Lo que no puede dudarse es que seguramente el cien por ciento fue testigo de situaciones de acoso”.

Para Zysman, los estudios de estos temas suponen una gran complejidad analítica: “Con tantos años de trabajar con chicos en toda la región, veo que los conceptos no siempre son claros para ellos. Tal vez contestan sin diferenciar”.