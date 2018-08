Conmovedor: un hombre sale a silbar todos los días para encontrar a su perro desaparecido

Una triste historia conmueve a los vecinos de Cipolletti desde hace ya un par de días.

Leo Yañez perdió hace 20 días a su perro ‘Jimmy’ y, ante esto, no dejó de salir todos los días a la calle a silbar para intentar llamarlo.

El animal desapareció del patio de la casa familiar y su dueño ofrece una recompensa de dos mil pesos para quien lo devuelva.

“Lo entrené con un silbido con el que se ponía atento y volvía conmigo” reveló el joven. Detalló que tiene dos tipos de silbidos con su perro: “Uno con el dedo y otro sin el dedo. El que es sin el dedo era el que usaba cuando íbamos caminando y él estaba cerca, mientras que el silbido con el dedo era el que usaba cuando estaba lejos”.

“Apenas lo hacía, me miraba y venía corriendo rapidísimo. Ahora salgo a silbar todos los días, pero no responde” relató.

Yañez confesó: “Estoy frustrado, he dado vueltas por todos lados y no aparece. Lo extraño mucho, era mi compañero y si yo me siento así de mal, me imagino que él también. Tengo miedo de que lo estén maltratando”.

Además remarcó que si ‘Jimmy‘ aparece se sentirá “la persona más feliz del mundo”.