Encontró un cheque millonario y lo devolvió

La empleada de un bar de Río Cuarto encontró un cheque de $2 millones y lo devolvió a su dueño que -según contó- estaba “desesperado”. María Arias trabaja como cocinera y decidió volver a su lugar de trabajo para, junto con sus compañeras, rastrear a Walter, el propietario de la billetera que, además, tenía $800 en efectivo.

Aunque trascendió recién ahora, el hecho ocurrió la semana pasada. Arias encontró la billetera, que también tenía un carnet de conductor y un número de teléfono.

Con esos datos rastreó al dueño: llamó a la casa y se comunicaron con el hijo, quien vive en San Luis. No pasaron muchos minutos hasta que Walter llegó al bar.

“Nunca pensó que iba a recuperar todo”, contó Arias. El hombre había advertido que le faltaba la billetera cuando llegó al banco a realizar un depósito. “La buscó como una hora y dio todo por perdido”, comentó Arias. Dijo además que Walter llegó al lugar con el “corazón en la boca; re nervioso”.

La mujer, de 33 años y mamá de dos hijos de 17 y 5 años, le entregó todo apenas llegó al bar. Aunque no quiso decir con cuánto, afirmó que Walter la recompensó.

“Me ayudó bastante, vivo sola con mis dos nenes, no lo esperaba igual, devolverlo fue suficiente para mí”, expresó Arias.