El último audio de Pity Álvarez antes de entregarse: "Un terrible artista se va"

Al cumplirse una semana de la detención de Pity Álvarez, se conoció el último mensaje que le mandó el músico a su madre antes de entregarse a la Policía. El líder de Viejas Locas estuvo prófugo poco más de un día antes de ser arrestado acusado de asesinar de cuatro balazos a Cristian Díaz, un vecino de Villa Lugano.

"Yo ahora estoy comiendo algo, que no como desde ayer al mediodía, y me va a pasar a buscar el abogado y me voy a ir para allá", le dijo el cantante por WhatsApp a su madre, Cristina. Horas después, Pity puso fin a su fuga y llegó a la Comisaría 52 y admitió ante las cámaras que era el asesino de Díaz: "Lo maté porque era él o yo".

En una parte del audio, el cantante le dijo a su mamá, antes de entregarse, que no iba a poder aguantar estar en prisión. Incluso, le manifestó sus intenciones de quitarse la vida: "Por un gil, se va terrible artista; no sé dónde va, pero se va".

Pity Álvarez está acusado por el crimen de Díaz, un hombre de 36 años que fue asesinado de cuatro disparos en la madrugada del jueves 12 de julio en el complejo Samoré, de Villa Lugano. La víctima recibió tres balazos en el rostro y uno en el pecho.