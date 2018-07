Detenida por estafar a más de dos mil personas con paquetes turísticos

Una mujer de 30 años fue detenida tras ser acusada en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora de estafar a más de dos mil personas con paquetes turísticos que nunca se concretaron.

Se trata de Rocío Magalí Martínez, quien aseguraba trabajar para distintos operadores, algunos radicados en el país y otros con sede en el exterior.

La empresa La Plata Viaja denunció públicamente a esta mujer, aclarando que nunca formó parte de su staff, pese a que ella la mencionaba, por lo que radicó una denuncia penal el 19 de abril de este año.

“Consideramos que así como nosotros fuimos estafados, otras personas y agencias de viajes también han sido embaucadas por dicha persona”, expresa el comunicado publicado en su cuenta de Facebook con el hashtag #buscamosarociomartinez.

Martínez permaneció prófuga de la Justicia hasta este viernes, cuando fue detenida en horas de la mañana y se negó a declarar ante el juez de la causa. Por el hecho también está imputado su marido, Walter Díaz, y fueron denunciadas su suegra, Mercedes Díaz, y su hermano Fernando Martínez.

Aunque la mayoría de los casos se trata de gente que no pudo concretar su viaje, hay una familia que en estos momentos se encuentra varada en Barcelona, ya que nunca les dieron los vouchers de los pasajes de vuelta.

La investigación está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que indaga si hay otras personas involucradas.

De acuerdo a los testimonios, Martínez ofrecía paquetes a destinos como Cancún, Egipto y Orlando y en su red cayeron hasta familiares y amigos. El precio comenzaba desde los 500 dólares y por ello se calcula que se trata de una estafa millonaria.

En diálogo con el portal DeBrown.com.ar, Violeta, prima política de Martínez, reconoció que también fue estafada y explicó que “la metodología que utilizaba era que algunos hacían el viaje, entonces te generaba confianza y terminabas comprando”.

“Hay agencias que desa-parecieron. Hay otras que te dicen que no tienen nada que ver porque no era empleada de ellos”, agregó otra mujer.

La bronca y la indignación hizo que algunas de las personas estafadas se reunieran frente a su vivienda, sita en la calle Torcaza al 900 de la localidad bonaerense de San José.

Allí se produjeron algunos incidentes y hasta incendiaron un vehículo.