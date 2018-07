Vaca Muerta en jaque por una lagartija

Una pequeña lagartija podría frenar las millonarias inversiones en Vaca Muerta. Al menos una sustancial parte. Un grupo de científicos argentinos descubrió que en la zona del Bajo Añelo, un punto clave para los proyectos petroleros, vive una especie única de saurio en peligro de extinción conocida como Liolaemus cuyumhue.

Al tratarse de un saurio cuya existencia pende de un hilo, organismos de financiación internacionales se verían en la obligación de frenar sus aportes a las empresas de energía si estas no garantizan su supervivencia. La Liolaemus cuyumhue fue descubierta en 2009, pero recién en los últimos meses su figura alcanzó notoriedad en el marco del nuevo boom que vive Vaca Muerta, y por la denuncia pública que han realizado destacados profesionales sobre su delicada situación.

El animal habita en territorios arenosos como Aguada Pichana, Aguada San Roque, Loma La Yegua, todos ubicados en el Bajo Añelo. En ese sector diversas empresas tienen inversiones para los próximos dos años por más de USD 3.000 millones. Entre ellas, un gasoducto de Pampa Energía por USD 250 millones. Mientras que Shell desembolsará USD 2.000 millones en 150 pozos en los próximos diez años.

Sin embargo, estos proyectos ya en marcha, así como otros por desembarcar en el famoso yacimiento no convencional, podrían tener que incluir en sus protocolos de exploración medidas específicas para cuidar la vida de la lagartija. De lo contrario, organismos como el Banco Mundial, tendrían que asegurarse de que se cumplen las normativas ambientales de preservación antes de hacer las transferencias de divisas. Por otro lado, los grupos ambientalistas y organizaciones científicas tendrán un argumento de mucho peso a la hora de interponer recursos ante la Justicia nacional e internacional por el riesgo de que desaparezca el animalito, aseguran en el ambiente científico. Cada vez que se inician un proyecto, las compañías presentan un estudio de impacto ambiental, pero las noticias sobre la Liolaemus cuyumhue no figuraban.