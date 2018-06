Un joven con autismo dio el discurso de graduación en su secundaria y fue ovacionado

"Inesperado. Eso es lo que quiero que recuerden", así comenzó Sef Scott su discurso de graduación de secundaria, ante cientos de personas. ¿Por qué "inesperado"? Porque Scott tiene autismo y un desorden de comunicación, por lo que, si bien puede hablar como todos, usualmente elige no hacerlo. De ahí, la sorpresa de sus compañeros y docentes, y la ovación final con la que le reconocieron su valentía.

"Primero y principal, imagino que, a los graduados que conocen como soy, les debe parecer absolutamente inesperado que esté parado acá dando este discurso", continuó el adolescente. "Dejenme explicar esta elección de orador inesperada. Mi nombre es Sef Scott y son un estudiante con capacidades de aprendizaje diferentes. Para ser más específico, tengo autismo y un desorden de comunicación social", precisó ante los asistentes del acto, en la Escuela Secundaria de Plano, en Texas.

Scott contó que fue inspirado por su hermano, un sobreviviente de cáncer cerebral que suele dar discursos para recolectar dinero. Además, indicó que trabajó en lo que diría, palabra por palabra, con su familia, ya que quería inspirar a las personas en la audiencia para que siguiesen su ejemplo: hacer lo inesperado. "Tener momentos inesperados a lo largo de cada día puede beneficiar a las personas a nuestro alrededor, y nos lleva muy poco esfuerzo. Puede ser dejar pasar a quien está detrás nuestro en la cola, donar tickets que no necesitamos o agradecerle al chico que nos embolsa las cosas en el supermercado. O también puedes hacerlo en cosas más grandes: tomar nuestro propio rumbo en la vida cuando otros tienen planes diferentes", declaró.

El joven fue aplaudido en varios momentos. "Todos compartimos una cosa, por supuesto. Todos lo logramos. ¿Y cómo se eso? Bueno, es un poco obvio. Todos están acá conmigo en una ceremonia de graduación vistiendo estos gorros y trajes. Sí, tengo autismo pero también soy un sabelotodo. Inesperado, ¿no?", bromeó.

Pero su verdadero mensaje estaba por llegar. "¿Sus siguientes pasos son los que los llevarán a donde quieren ir? No sigan los sueños de otros. No pierdan tiempo en algo que nunca quisieron, hagan lo inesperado. Es su vida la que están viviendo, no la de otros, así que hagan algo que los satisfaga", instó a sus compañeros. "No teman al futuro, no teman a lo desconocido. ¿Será inesperado? Sí, claro. Pero eso no lo hace incorrecto", reflexionó.

Luego de la ovación y las lágrimas que provocó en la audiencia, su mamá explicó a medios locales que "él sabe exactamente lo que sucede a su alrededor, pero no se involucra. Algo relacionado a su espectro no le permite ir y venir, como a nosotros".