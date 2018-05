Lanzan un Prode del Mundial de Rusia para apoyar una iniciativa solidaria

Las movidas solidarias también buscan formas originales de financiarse. Los pedidos, las donaciones, las contribuciones a través de bonos o cuotas periódicas son recursos utilizados viables pero, en ocasiones, insuficientes o carentes de un incentivo para atraer nuevos aportantes.

Y en este contexto, los miembros de la agrupación “Todos x los Chicos” idearon un “Prode” en el que puede participar toda la comunidad. Así como ya lo hicieron para Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, ya se lanzó un nuevo “Prode” basado en el Mundial de Fútbol Rusia 2018, en el que puede participar todo aquel que esté interesado en divertirse y colaborar con este grupo solidario, con premios para quien acierte la mayor cantidad de resultados.

En esta oportunidad, el prode está armado con los 48 partidos correspondientes a la primera ronda de todos los grupos y los participantes deben poner un resultado para cada encuentro. Por cada acierto “Local”, “Empate” o “Visitante” –independientemente de la cantidad de goles– se sumará un punto. A su vez, cada apuesta que acierte el resultado exacto en goles sumará 2 puntos adicionales. Será el ganador quien obtenga más puntaje en los 48 partidos en juego.

El primer premio consiste en una Tablet (donada por la empresa Naldo) más $1000 en efectivo. El segundo y tercer premio serán $1500 y $1000, respectivamente.

Las planillas se pueden solicitar en el perfil de Facebook de la agrupación “Todos x los Chicos” o al teléfono 236-441-6600.

Todos x los chicos

El proceso previo a la creación de la agrupación “Todos x los Chicos” se remonta al año 1996. Por entonces, un puñado de jóvenes que formaba parte de Rotaract –la rama juvenil del Rotary– fueron en representación de la institución a un jardín en el barrio Villa del Parque para donar juguetes que se habían juntado para el Día del Niño. Esa experiencia fue tan movilizadora que decidieron “hacer algo” por su cuenta.

Así nació “Todos x los Chicos”, al principio con cuatro integrantes. En esos primeros días, la manera de recaudar era poniendo plata de sus propios bolsillos y los de sus familiares.

La idea primigenia y la motivación inicial fue armar un grupo de gente que colaborara con los chicos más necesitados, promoviendo campañas solidarias para regalarles juguetes en el Día del Niño.

La elección de los chicos como beneficiarios de sus acciones fue tomada en conjunto por los integrantes de la organización, y aunque reconocen que hay otras necesidades tal vez más importantes que un juguete para un chico, dicen que se aferraron a esta idea por el desafío de poder arrancarles una sonrisa, de compartir un momento feliz con ellos, de que puedan tener el homenaje que se merecen en su día.

Otro de los principios del grupo es que los regalos para los chicos no deben ser el descarte de lo que le sobra a otro, sino que sea algo pensado para ellos. “Lo que hicimos siempre fue comprar juguetes nuevos. Antes de una campaña, pedimos el listado de los alumnos en las escuelas donde colaboramos y le ponemos el nombre a cada uno de los regalos, para que sea algo más personalizado”, cuenta Carolina Olivera, una de las promotoras de la agrupación.

El proyecto nació del entusiasmo de cuatro jóvenes y gracias a que hoy cuenta con decenas de adherentes, el grupo pudo mantener intactas sus ganas durante más de veinte años.

1200 chicos

La primera entrega de juguetes que hizo el grupo “Todos x los Chicos” fue para el Día del Niño del año 1997. En esa campaña inaugural fueron a la Escuela 26 del Campo La Cruz, y a la Escuela 5.

“Ahí nos empezamos a agrandar y al año siguiente agregamos dos escuelas, y una de ellas fue la Nº35, que es mucho más grande que las otras”, agrega otro de los referentes del grupo, José González.

Año a año, la propuesta siguió creciendo y abarcando más chicos.

Para elegir las instituciones con las que colaboran, cuentan con ayuda y asesoramiento de las autoridades educativas y de Bienestar Social. Es que no solamente se buscan escuelas que tengan carencias, sino que además la idea es que sean establecimientos que no reciban otro tipo de ayuda, para no superponerse con el trabajo de otros organismos benéficos.

Actualmente, colaboran con las siguientes instituciones: Escuela N°17 (Carpincho), Jardín N°921 (Carpincho), Escuela N°35 (Ruta 7), Escuela N°27 (Camino a la Oriental), Escuela N°26 (Campo La Cruz), Jardín N°908 (Campo La Cruz), Escuela N°4 y Jardín, Escuela N°5 (Campo Camisia), Jardín N°7 (Campo Camisia), CEC 801 y 802, Centro Comunitario Amcipa (Villa del Parque), Iglesia Medalla Milagrosa, Escuela N°43 (Puente Lincoln), Centro Complementario La Casita (Lincoln), Centro Complementario Pibelandia (Lincoln), y Establecimiento San Jorge (Lincoln).

La modalidad de trabajo incluye el pedido de las listas de alumnos de cada uno de los cursos de las escuelas. Una vez que cuentan con los listados, hacen el armado y la separación en sexos y edades. “De esta manera se busca diferenciar lo que es para nenas y para nenes, y también las distintas edades, para que un chico de 8 años no reciba un regalo que es para uno de 3 o viceversa”, aclara Olivera.

El paso siguiente es ir a Buenos Aires y comprar los juguetes a un importador. Cuando los envían a Junín, los voluntarios se juntan, los acomodan, le ponen a cada uno el nombre que le corresponde, y los separan por escuela y por curso, para que cada presente vaya a la institución y al grado que corresponde.

Hasta que llega el gran día: “Además hacemos paquetes con caramelos y golosinas para darle a los chicos, llevamos leche para hacer un chocolate –que eso generalmente es donado– y facturas que nos las hacen en la Unidad Penitenciaria 13. Porque la idea es festejar el Día del Niño con un chocolate con facturas, golosinas y un juguete”.

En todo este proceso, con el crecimiento del grupo lograron incrementar el número de escuelas, y desde el año 2015 ya son unos 1200 chicos los que reciben un juguete en su día, entregado por esta agrupación.

Otras campañas

A pesar de que el objetivo inicial de entregar juguetes a los chicos aún se mantiene intacto, también realizaron otras campañas solidarias en las que juntaron ropa, alimentos o chapas.

Una acción específica y concreta la organizaron en el año 2009, en donde mandaron artículos de primera necesidad a una escuela rural del paraje Nueva Esperanza, en Santiago del Estero.

Desde entonces, “Todos x los chicos” apadrina a la escuela “La Fortuna” y realiza viajes periódicamente en los que envían artículos de acuerdo a las necesidades del momento, por eso están en contacto permanente con las autoridades de la escuela, para que los mantengan informados sobre sus prioridades.

En todo este tiempo asistieron a este establecimiento con ropa, alimentos, juguetes, útiles escolares y el dinero para la instalación de una bomba (pozo y motor) para que puedan sacar agua potable.

Asimismo, los días 7 de cada mes llevan ropa y calzado a la Iglesia de San Cayetano y al Centro Integrador de Villa del Parque.

La solidaridad

Para solventar estas acciones solidarias, “Todos x los Chicos” cuenta con el aporte de los colaboradores, y realizan eventos como bingos, campeonatos de truco, rifas o festivales.

También reciben el aporte de particulares, así como el de comercios, empresas e instituciones, como la Imprenta Grau, Rotary Villa Belgrano y Mutual de Venado Tuerto, entre otros.