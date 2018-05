Autos de lujo quedaron aplastados por una avalancha de contenedores

Una “avalancha” de contenedores destrozó varios autos de alta gama que eran transportados hacia el Puerto de Buenos Aires. El incidente se produjo en la cubierta de un buque de la empresa Maersk y los vehículos no tenían como destino la Argentina.

Fuentes del Puerto de Buenos Aires indicaron que el accidente tuvo lugar en altamar, y como el buque tenía previsto amarrar en la costa porteña, se le brindó apoyo para reacomodar los contenedores derrumbados. El buque el Maersk “Lima”, con bandera de Hong Kong, que provenía de Paranaguá, Brasil, informaron las fuentes. Todavía se desconocen las causas del siniestro.

La mayoría de los autos 0 KM aplastados son BMW. Desde BMW Group Argentina expresaron, tras el accidente, que las unidades estaban de paso por el puerto porteño y no tenían como destino el mercado argentino.

Los costos del accidente serán cubiertos por las compañías de seguro de las empresas transportadoras.

Además, se aclaró que los vehículos no serán reparados, ni puestos a la venta al público, sino considerados chatarra.