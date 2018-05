Violenta salidera contra una mujer, con un botín de 48 mil dólares

Una mujer de 67 años fue asaltada en Mar del Plata por un delincuente que la golpeó y la arrastró por el piso para robarle 48.000 dólares que acababa de retirar de un banco, informaron fuentes policiales.

Se trata de una mujer llamada Gloria Cusimano, quien aseguró que desconfía del personal de la entidad bancaria que pudo haber entregado algún dato al delincuente que la asaltó, ya que “absolutamente nadie sabía que estaba retirando la plata”.

El robo se produjo en la zona del Puerto de la ciudad balnearia, luego de que Cusimano retirara de una sucursal del Banco Francés el dinero de un plazo fijo que había vencido la semana pasada.

“Yo dije, me la voy a llevar por la inseguridad, por el corralito, por el dólar, no hay seguridad de nada, no sé qué hacer. Al menos la saco, le doy una parte a mi hijo, otra a mi hija y la disfruto”, aseguró.

Según relató, tras llegar al banco, esperó 10 minutos y fue atendida por el gerente de la sucursal, quien le preguntó si quería retirarla en ese momento, aunque su intención original era cancelar el plazo fijo y regresar por el dinero unos días más tarde.

“Me sorprendió el gerente cuando me dijo si quería retirarla ahí. Me derivó a la caja 3, con una chica que contó todos los dólares y me los dio como quien da dos caramelos. Los puse en la cartera y me fui, porque nadie, absolutamente nadie sabía”, indicó.

Al salir del banco, Cusimano subió a su auto Volkswagen Fox que estaba estacionado en la esquina, manejó cinco cuadras hasta un comercio en el que trabaja su hija, y se estacionó a 20 metros del local, sobre la calle Padre Dutto. Y, al bajar, fue atacada por un hombre que caminaba por la vereda, la golpeó y le robó.