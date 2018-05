Denuncian a un profesor universitario por supuestos dichos discriminatorios a las mujeres

Un profesor de la facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fue denunciado por acoso y discriminación a las mujeres y se le abrió un sumario interno al difundirse un audio en el que asegura que las mujeres"no pueden estudiar porque no razonan".

En el audio, que fue grabado por un estudiante y lo subió a las redes sociales donde rápidamente se viralizó, se le escucha decir al docente que las mujeres"tienen cuatro neuronas, una para cada hornalla" y que son "un ente como un lavarropa".

Tras la denuncia, la secretaria académica de la UNT, Marta Juárez de Tuzza, dijo que la facultad de Odontología "ya está actuando al respecto" y precisó que "mientras se investiga este hecho, al docente se lo separará momentáneamente hasta que se compruebe la verdad".

"Lo que buscamos es que no haya ninguna discriminación de este tipo y me parece terrible que un profesor diga eso porque, con mucha honra lo digo, me he ganado el lugar donde estoy y no es porque me falten neuronas", señaló la funcionaria universitaria.

Al profesor se lo denunció, además, por acoso, malos tratos y falta de respeto a las mujeres.

En tanto, sectores universitarios convocaron a una concentración para el martes en la sede de Odontología, con el fin de denunciar "los casos de abusos, acosos, discriminación y homofobia presentes en la facultad"

"Tenemos que animar a los estudiantes a que acerquen y cuenten los diferentes casos para que nosotros tomemos cartas en el asunto porque estas 'bromas', que antes estaban naturalizadas, hoy se las toman muy en serio", señaló Tuzza.

La funcionaria admitió a Télam que no escuchó el audio que circula en las redes, peroque "hay una sensibilidad permanente en el ámbito de la universidad por estos temas".

Y agregó: "Ya se aprobó en la Universidad un protocolo contra la violencia hacia la mujer para que todos las alumnas puedan denunciar estas acciones".