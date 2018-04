Cambió de sexo, no le gustó y amenazó con una masacre en el Bcra

Una mujer de 44 años fue detenida acusada de enviar mensajes a grupos de WhatsApp y Facebook amenazando con una masacre en el Banco Central. Ocurrió luego de una operación de cambio de sexo, la que según la prensa metropolitana, no le gustó.

"Estoy re mal, próximamente se viene una masacre que se podía haber evitado". El mensaje corrió rápidamente por los grupos de chats de los empleados del Banco Central de la República Argentina.

El envío no era de una persona desconocida. Todo lo contrario. Se trataba de una empleada del banco que se había sometido a una operación de cambio de sexo. Pero que por sus problemas psiquiátricos había solicitado una licencia especial.

Ahora, el problema radicaba en su disconformidad con los resultados de la intervención quirúrgica.

"Seleccionando blancos primarios: 1. Bcra Medicina Laboral y RR.HH. / 2. Osde oficinas de atención, la más fácil Belgrano...", detallaba en otros de los chats.

Tras una denuncia, agentes de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas detuvieron a esta mujer acusada de hostigar al personal del Bcra, durante un operativo en un edificio de Nuñez.

La investigación se inició a raíz de una denuncia hecha por el Gerente de Seguridad del banco, el 12 de abril de este año. Allí decía que una ex empleada del Banco, que en ese momento se encontraba con licencia psiquiátrica, había publicado estados de WhatsApp y Facebook en los que amenazaba a sus colegas.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría ordenó el allanamiento del departamento donde vivía la mujer.”