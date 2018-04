Dos hombres mataron a un chofer de colectivo tras discutir por la Sube

Leandro Miguel Alcaraz, de 26 años, chofer del interno 103 de la línea 620, fue asesinado este domingo por la tarde por dos hombres que habían subido al colectivo en San Justo.

El homicidio, que tuvo lugar en la localidad de Virrey del Pino, ocurrió luego de que los dos pasajeros discutieran con el colectivero porque no tenían la tarjeta Sube para pagar el pasaje.

Según los primeros testimonios que pudo recoger el personal policial, el chofer decidió llevar a los dos atacantes luego de que una mujer se ofreciera a pagarles el pasaje.

Cuando ambos decidieron bajar del colectivo, sin mediar palabra, efectuaron dos disparos y asesinaron a Alcaraz, que cumplía horas extra para sumar ingresos y poder tomarse el franco ayer, por el cumpleaños de su hija.

El chofer murió luego de recibir un disparo en la cabeza y otro en el tórax, que lo dejaron tendido e inconsciente en su asiento.

Los dos atacantes se dieron a la fuga y son buscados intensamente por la Policía Bonaerense.

Uno de los pasajeros que iba sentado en el colectivo, identificado como Carlos Raúl Garay, advirtió la gravedad del hecho, tomó el control del vehículo y se dirigió con urgencia hacia el Hospital Evita.

Pese al intento del pasajero por intentar socorrer al chofer, Alcaraz falleció antes de ingresar al hospital. Los médicos que lo recibieron lo encontraron sin signos vitales.

A partir de la 0 comenzó una medida de fuerza en 36 líneas de la zona oeste en reclamo de justicia, a la que se sumaron otros colectivos que circulan por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

"Dos pasajeros habían subido en San Justo. No se sabe si no tenían plata o qué, pero le pidieron si los podía llevar sin pagarle. El chofer discutió un poco y los dejó pasar igual. Y cuando se bajaron le pegaron dos tiros, sin decir más nada. Son dos chacales, otra palabra no hay para describirlos", explicó Jorge Knop, delegado de la UTA Oeste.

"A uno, como ser humano, estas cosas no le pueden caer peor. Yo soy padre, abuelo y bisabuelo. La verdad que me tiembla el corazón. Mirá que soy duro, pero el alma me tiembla con esto. Estoy desde hace 38 años en este trabajo, pasé todas, pero esta no la pasé. Es la peor de todas porque no tiene sentido humano", agregó.

Por su parte, Antonio Petkosev, delegado de la línea 620, pidió que más testigos del hecho se acerquen a la comisaría.

"Antes nos asaltaban a la madrugada, pero esta semana hemos tenido tres hechos en plena tarde, robos. Esto cada vez se está poniendo peor", señaló.

Los choferes se movilizaron y apedrearon la comisaría. Hasta el momento no hay detenidos por el crimen.

Además, familiares, amigos y compañeros del colectivero asesinado se concentraron frente a la Comisaría N°2 en reclamo de justicia.

Los manifestantes cortaron la ruta 3 en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 35, y adelantaron que mantendrán la medida de fuerza hasta que obtengan respuestas de las autoridades. Quemaron gomas y cruzaron los colectivos sobre la vía para interrumpir el tránsito.