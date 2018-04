La familia de Débora Pérez Volpin: "El informe es contundente, no fue muerte natural"

La autopsia sobre el cuerpo de la legisladora y periodista Débora Pérez Volpin confirmó que la causa de la muerte fue una “perforación instrumental en el esófago”, según confirmaron su viudo, el periodista Enrique Sacco, y el abogado de la familia, Diego Pirotta, durante una rueda de prensa que brindaron esta tarde en la Legislatura porteña.

El primero en tomar el micrófono fue el periodista Enrique Sacco, pareja de Pérez Volpin, que agradeció el trabajo del equipo de abogados: "Hemos bautizado este día como el día de la verdad. Luna y Agustín (hijos de Débora) merecían una respuesta y hoy la obtuvieron".

El estudio, conocido este mediodía, ratificó que la legisladora porteña sufrió una perforación en el esófago y murió por una "llamativa insuflación aguda" mientras le hacían una endoscopia en el sanatorio La Trinidad.

Sacco aseguró que la familia "no guarda rencores" contra los profesionales que participaron ese día de la intervención, pero aclaró que "todo tiene que ser investigado y llegar a la verdad". "Mantuvimos silencio hasta ahora porque no teníamos nada para decir. No queríamos hablar sin un informe científico. Nadie nos sabía decir qué paso, la única respuesta que tuvimos fue la incertidumbre", agregó.