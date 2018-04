Desmienten la supuesta agonía de los tripulantes del ARA San Juan

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, salió con los tapones de punta a desmentir las versiones que se adelantaron sobre el informe de la comisión investigadora que concluyó que hubo horas de agonía para los 44 tripulantes del ARA San Juan.

A través de un comunicado, se informó: “El Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, informa que la comisión investigadora ad honorem creada por la cartera para investigar lo sucedido a bordo del submarino ARA San Juan aún no concluyó su informe y que en los análisis preliminares no se hace referencia alguna a que los 44 tripulantes hayan agonizado. Por el momento, los especialistas encargados de la investigación a requerimiento del Ministerio no finalizaron su informe. El Ministerio está comprometido a llegar al fondo de la investigación, obtener toda la información sobre el suceso y velar por el respeto ante el dolor de los familiares de la tripulación y la sensibilidad que el episodio genera en toda la sociedad. Por tal motivo, los datos y conclusiones a los que arribe la comisión creada con el sólo fin de llegar a la verdad de lo sucedido serán dados a conocer una vez que el informe esté finalizado”.

A casi cinco meses de su desaparición, el diario La Nación publicó el informe preliminar de la comisión oficial que determinó que no fueron segundos, ni minutos, sino horas donde una serie de hechos, que incluso en un momento lo obligaron a salir a la superficie, llevaron a la implosión del submarino que yace en el fondo del Mar Argentino. Para llegar a estas conclusiones, los integrantes del equipo analizaron casos anteriores y bibliografía internacional. Además, se reunieron con otros expertos internacionales, con personas que llevaron adelante la reparación de media vida del submarino y mantuvieron contactos con la Organización del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares (Ctbto, por sus siglas en inglés) que detectó la “anomalía hidroacústica” el 15 de noviembre pasado.

Según el borrador del documento, lo que se estima que ocurrió, y que sólo podría ser confirmado en caso de encontrar el submarino y sacarlo a superficie, comenzó con un incendio en el tanque de baterías ubicado en la proa. El incidente habría sido provocado por la entrada de agua a través del snorkel.

El incendio obligó a que el ARA San Juan saliera a superficie, de noche, y en medio de una tormenta. Controlar ese incidente, sacar el humo y el hidrógeno podría haber llevado horas, en la oscuridad y con clima hostil. Según el reporte, cuando se pudo controlar (aunque sea parcialmente) la situación, se decidió ir a inmersión con intención de navegar hacia Mar del Plata y seguir trabajando en las reparaciones.