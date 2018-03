Deberá pagarle $677 a su ex si no lo deja ver a su hijo

Un fallo de la Justicia cordobesa marcó jurisprudencia para quienes no permitan cumplir regímenes de visita de sus hijos. La Cámara Primera de Tribunales de Familia estableció que una mujer que tiene la tenencia de su niño deberá pagarle a su ex $677,93 por cada día que no le permitió verlo. Lo novedoso de la resolución es que la multa se aplica por día y no por única vez.

La pareja del fallo lleva dos años y medio separada y el nene tiene tres años. Los informes técnicos de los equipos judiciales avalan que debe haber contacto entre el padre y su hijo, pero según declaraciones brindadas a la prensa metropolitana por la abogada del padre, Claudia Maldonado, la mujer no cumple. “Ya llevamos muchas presentaciones para que cumpla con el acuerdo de visitas”.

El acuerdo es de septiembre de 2016 y está “homologado y es exigible” por lo que “su incumplimiento en reiteradas oportunidades es inaceptable”, señaló Maldonado. “En muchos casos se pide la sanción a quien no respeta lo firmado, pero los jueces no siempre las aplican”.

Describió que, a fines del 2017, para el último cumpleaños del chico, pidió a través de un escrito que la madre cumpliera con dejarlo estar con su padre un par de horas para que lo salude y le de un regalo. La jueza del caso le ordenó hacerlo “bajo apercibimiento de que habría sanciones”.

Acreditaron que en una decena de oportunidades la mujer impidió el encuentro entre padre e hijo.

Maldonado apuntó que, como forma de justificar su conducta, la madre denunció a su ex pareja en reiteradas veces por “violencia familiar”.

Enfatizó que las denuncias no prosperaron, pero como hay cautelares que establecen restricciones de contacto entre el hombre y la mujer se buscaron familiares que vayan a retirar al niño y también a ellos los denunció.

Desde la Justicia indicaron que estas sanciones, técnicamente denominadas ‘astreintes’, tienen efecto “disuasivo” para quienes no cumplen con los acuerdos firmados.

Para la terapeuta familiar, Julia Córdoba, las multas no resuelven el fondo de la cuestión: “Es imposible negar, salvo que haya un problema significativo, el contacto con los padres.

Es un derecho de los chicos, pero la Justicia de Familia no ayuda a resolver esos inconvenientes, sino que los profundiza”.

Planteó además que la Justicia “no favorece los espacios terapéuticos para que se sanen las relaciones porque el problema pasa por ahí y no por una persona”.

Agregó que tampoco atienden a los niños y que no los escuchan. Y advirtió que la clave está en tener capacidad para escuchar a los chicos y generarles confianza.