Norteamericanos no confían en Facebook

Más de la mitad de los norteamericanos aseguró que no confía en Facebook, tras el escándalo que salpicó a la red social por la manipulación de datos de sus usuarios, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta realizada entre miércoles y viernes también halló que los estadounidenses que confían en Facebook son menos que los que lo hacen en otras compañías que recopilan datos de usuarios como Apple Inc, Yahoo, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, y Microsoft Corp, entre otras.

Alrededor de un 41 por ciento de los encuestados confía en que Facebook cumple las leyes que protegen su información personal, mientras que el 51 por ciento expresó su desconfianza.

Por su parte, el 66 por ciento que dijo que confía en Amazon, el 62 por ciento que lo hace en Google, el 60 por ciento en Microsoft y el 48 por ciento en Yahoo. La encuesta de Reuters/Ipsos se realizó de forma online en inglés en todo Estados Unidos. Recopiló respuestas de 2.237 personas y tiene un intervalo de credibilidad -un indicador de precisión- de 2 puntos porcentuales.