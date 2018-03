Aprender: los alumnos leen mejor, pero les va mal en Matemática

El Gobierno presentó los resultados de la nueva evaluación educativa. En la escuela secundaria ahora el 62,5% de los alumnos obtuvo entre avanzado y satisfactorio en Lengua. En 2013 era el 50,5%. En Matemática, el 41.3% no alcanza los conocimientos elementales.

Los resultados de las pruebas Aprender 2017, que presentó el Presidente este miércoles, muestran una mejora en el nivel de Lengua de los alumnos del último año del secundario. En Matemática, el desempeño bajo, que había quedado evidenciado en los exámenes de 2016, aún no se pudo revertir: cuatro de cada diez estudiantes del último año reconocen solamente conceptos numéricos básicos y apenas resuelven problemas simples. Según muestra el relevamiento, crecer en un contexto de vulnerabilidad social y trabajar durante el período escolar son factores determinantes que complican el rendimiento en el aula de los chicos.

La evaluación se tomó en noviembre del año pasado. Con ella se intentó medir el desempeño en Lengua y Matemática de los estudiantes del último año del secundario y el conocimiento en Ciencias Sociales y Naturales de los alumnos de sexto grado. Estas pruebas fueron cuestionadas por algunos gremios docentes que criticaron su metodología y aseguraron que, en realidad, buscan estigmatizar la figura del maestro al responsabilizarlo por “supuestos resultados negativos”.

En Lengua, 17,1% de los estudiantes alcanzó un nivel avanzado mientras que el año pasado lo había hecho un 9,4% y en el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) de 2013, un 11%. En tanto, tuvieron un desempeño satisfactorio un 45,4% este año, contra un 44,2% en 2016 y un 39,5% en 2013. En esta línea es que se habla de una evolución en los niveles más altos: el porcentaje de alumnos avanzados y satisfactorios pasó de un 50,5% en 2013 a un 62,5% en 2017.