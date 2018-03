Polémica en Córdoba: le prohibieron entrar al colegio por su corte de pelo

El caso despertó polémica en Córdoba. Al volver de las vacaciones, una chica de 13 años se presentó a la Escuela Pías con mechones azules. Las autoridades la obligaron a volver a su color original, y aunque lo hizo, al otro día tampoco le permitieron ingresar al establecimiento.

"Al día siguiente fui sin rastros del azul y me respondieron que no me había hecho nada. Me objetaron el rapado hacia un costado, me dijeron que no podía ir con ese corte, porque tenía 'pelado de un lado y una matorra del otro'", contó en un móvil de Arriba Córdoba.

El reglamento del colegio establece en el punto siete lo siguiente: "Las mujeres traerán el cabello en su color natural, limpio, bien peinado, recogido y sin pelo sobre la cara". Y aunque el look de la adolescente no iba en contra de ninguna de las reglas, no pudo seguir cursando.

El padre de alumna la defendió y contó que fue hablar con el director, pero no llegaron a un acuerdo. "Ellos dicen que el reglamento estaba escrito, que hubiera pensado antes de cortarse", contó y agregó que ya están buscando otro colegio para que la chica siga con sus estudios.

La adolescente lamentó separarse de los compañeros con los que comparte clases desde los cuatro años. "No voy a usar una peluca, es muy feo y es un cambio muy grande. Fui de chiquita a este colegio. Me pone mal, son mis compañeros de toda la vida".