Incendió la casa que su jefe alquilaba en un country tras una discusión con su novia

Los seis la estaban pasando bien. Matías Abreu, de 20 años; su jefe en una empresa dedicada a la construcción, su novia y tres amigas de la joven. Era una noche de música y pileta en una casa que el empresario alquilaba junto con su socio en el country Boca Ratón, en Pilar. Pero todo terminó de la peor manera cuando el empleado se emborrachó, incendió el inmueble y robó un automóvil marca Audi, salió a toda velocidad del exclusivo barrio y poco después chocó contra una camioneta e hirió a dos personas.

Así lo informaron calificadas fuentes judiciales a la prensa metropolitana, que dio cuenta del hecho ocurrido ayer entre las 4.30 y las 7, cuando el empresario fue hasta Monte Grande para llevar a la novia de Abreu y a las otras tres jóvenes.

El Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro rechazó ayer el pedido de excarcelación presentado por la defensa del acusado. El caso es investigado por el fiscal de Pilar Andrés Quintana. El joven, que se negó a declarar en su indagatoria, está imputado de estrago doloso y lesiones culposas agravadas por conducir alcoholizado.

"Abreu estaba borracho. Su novia no aguantó la situación y decidió irse con sus amigas. Para que no vayan en remis hasta Monte Grande, el empresario les ofreció llevarlas y le dijo a su empleado que se quedara tranquilo, que cuando regresara iba a traer facturas para el desayunó", explicaron las fuentes judiciales consultadas.

Pero Abreu pareció no escuchar los consejos de su jefe y no se quedó tranquilo, según reconstruyeron los voceros consultados. Se subió al Audi A3 del socio de su jefe que está de vacaciones en Brasil y salió de la casa arando, según observó un vecino.

"Mi inquilino intentó calmarlo, llevó a los demás invitados a su casa y lo dejó solo. Alrededor de las 6.50, el joven prendió fuego la casa, se robó un auto de la vivienda, anduvo a 160 kilómetros por hora por el country, rompió la barrera de seguridad y luego de recorrer diez cuadras chocó en la autopista con una camioneta", contó en declaraciones Gabriela, la propietaria de la casa alquilada por el empresario.

Según la mujer, Abreu trabajaba como albañil en la empresa de construcción de sus inquilinos."Los vecinos escucharon gritos en el sector de la pileta y Abreu le recriminaba a su pareja y le preguntaba por qué había tenido relaciones sexuales con una persona, pero no dijo nombres".

Gabriela también dijo que, según le contó un bombero que hizo los peritajes, el sospechoso apiló libros y revistas y las roció con nafta y así iniciar el fuego.

Según fuentes judiciales, un vecino vio cómo el Audi A3 salía arando de la casa y a los cinco minutos se iniciaba el incendio. El inmueble quedó destruido. Solo quedaron en pie las paredes y el sector de la pileta.