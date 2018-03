La emotiva historia de la foto de un policía que ayuda a estudiar a un nene en la calle

La imagen de un policía de Entre Ríos que ayuda a estudiar a un nene en la calle se viralizó en las redes y conmovió a más de uno, que se preguntaba quién era el efectivo para felicitarlo por su accionar.

El efectivo es Cristian Natanael Irigoitia, un joven de 20 años que trabaja como policía hace muy pocos meses. La persona que sacó la foto que recorrió el país fue Jairo "Jairoskita" Mio, quien compartió una reflexión acerca de los prejuicios que se tienen acerca de los policías.

“Generalmente vemos fotos de policías en contextos represivos o feos. De hecho, yo no soy muy amigo de las fuerzas”, escribió el joven.

“Pero hoy saqué esta foto porque me conmovió ver a un oficial ayudando a un nene de la calle a hacer la tarea. La educación es la mejor forma de cuidar a un pueblo, y los lápices son mejores que las balas”, agregó.

En declaraciones al portal entrerriano Ahora, el humorista contó cómo fue el momento: "Hablaban bastante fuerte. Miro la situación y justo que se hace un pequeño silencio puedo escuchar que el policía le decía 'esto se hace así' y le mostraba uno de los papelitos. El nene anotaba en la carpeta".

Y detalló: "Yo creí que eran cuentas matemáticas porque esa fue mi primera suposición. Luego, el policía aclaró que le estaba enseñando a escribir algunas letras".

Lo que nunca imaginó la persona que tomó la imagen fue la repercusión que tendría ya que, incluso, llegó al propio policía. Natanael se hizo eco de la imagen y publicó unas emotivas palabras a través de Facebook.

"Bueno que decir.. Estoy eternamente agradecido con cada persona que me ha felicitado, agradecido por el acto que cada día debemos cumplir por lo que somos y debemos ser, vocación a nuestra dedicación, con paciencia, amor, esto es lo que nos gusta, y me enorgullece haber sido criado por gente honesta (familia) y encaminado en la gran escuela de formación (D. E. A) la cual hoy en día terminó de formar a mas de una gran persona, y lo sigue haciendo, agradecido de la vida y de toda experiencia, no todo esta perdido, entre tanta maldad siempre hay un poco de bien para no perder la esperanza, buena vida para todos!.", publicó el policía en su cuenta.

En un canal televisivo, Natanael explicó en detalle cómo fue el encuentro. "Se me acercó un chico y me preguntó la hora. Yo le pregunté si él sabía leer la hora. Le enseñé mi reloj pero no pudo interpretarlo. Entonces empecé a enseñarle cómo leer la hora".

"Sinceramente al terminar esa 'clase' se fue, el niño se escondía de mí, pero nuevamente volvió y me pidió que le enseñara letras. Pero no lo volví a ver", concluyó.