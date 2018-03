Cayó el puente de hielo durante la medianoche

El proceso de ruptura del arco de hielo del glaciar Perito Moreno, que había comenzado el sábado con una filtración de agua, se produjo en la medianoche del domingo.

El rompimiento del glaciar es uno de los espectáculos naturales de mayor atractivo del planeta. El Parque Nacional Perito Moreno, el segundo más grande de la Argentina, por afluencia de visitantes, detrás de las Cataratas del Iguazú, y atrae a alrededor de un millón de visitantes por año.

El Perito Moreno comenzó a filtrar agua el sábado pasado, a las 8.40 y según comunicaron la ruptura del puente de hielo formado entre el Brazo Rico y el Canal de los Témpanos se completaría “en dos o tres días”.

Ante la inminente ruptura, el Parque Nacional Los Glaciares anunció un operativo de seguridad para proteger la integridad de los visitantes, que no pudieron permanecer de noche en el lugar y el último horario de avistaje del glaciar fue a las 20.

La ruptura del glaciar no se puede predecir de manera exacta debido a que el fenómeno muestra características especiales. Por un lado, el dique no se forma todos los años -esta será la cuarta vez desde el año 2000, mientras que el desprendimiento se produce, en general, recién al final del verano, por mucho calor que haga en la estación estival de ese año.

La primera ruptura de este siglo se produjo en marzo de 2004, y la siguiente en el mismo mes de 2006. La tercera ocurrió hace una década, en 2008, pero en julio. También se produjo otra en 2012. La anterior ruptura, en 2016, ocurrió cuando la parte separada, el Brazo Rico, había alcanzado los 10,50 metros, un nivel que no había superado desde el desprendimiento sucedido en 1988, cuando llegó a los 19 metros.

El glaciar, uno de los pocos del mundo que no retrocede sino que avanza, forma un dique con la península de Magallanes y convierte en lago al Brazo Rico.

Así se produce una diferencia de altura en las aguas de ambos espejos, que aunque este año superó los 13 metros no se trata de la mayor diferencia histórica.