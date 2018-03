Encontró una billetera con $ 8 mil y la devolvió a su dueño con un ingenioso método

Esto ocurrió en Villa Carlos Paz, y tiene como uno de sus protagonistas a Augusto Manzano, un publicista que vive en San Antonio, y quien salió a caminar el lunes por la tarde y a la altura del ingreso al country Altos de Carlos Paz, encontró tirada en el piso una billetera con 8 mil pesos en efectivo y no mucho más en su interior.

Sin documentos que permitieran contactar al dueño, decidió publicar la foto en Facebook para poder devolverla, con la sola condición que quién la reclame detalle: a qué santos pertenecían las tres estampillas que había dentro y de qué eran unos papeles borrosos que se encontraban junto al dinero.

La publicación se viralizó rápidamente y en cuestión de horas la noticia llegó a Norberto, un jubilado que no tiene redes sociales, pero al que le avisaron sus allegados.

“Este martes a las seis de la mañana me llamó por teléfono. Me dijo que los tres santos en la billetera son el curita Brochero, Ceferino Namuncurá y la Virgen de Lourdes. Y que los papelitos no se entienden, pero son tres nombres de las pastillas que toma a diario”, contó Augusto a Crónicas del Día, un medio local.

Noberto fue temprano a San Antonio con una bolsa de facturas como recompensa y se llevó su billetera intacta, con la misma cantidad de dinero que perdió.

“Jamás pensé en quedármela porque a mi me pasa seguido. Soy un gran perdedor de cosas y cuando me sucede, espero que me devuelvan lo que es mío”, dijo Augusto