Una mujer llevó a su hijo de dos años a los Tribunales de San Juan porque ya no quería cuidarlo

Una mujer llegó este jueves a los Tribunales de la provincia de San Juan con su hijo de dos años en brazos para darlo en adopción porque ya no quería hacerse cargo de él. Un día después, todavía sorprendidos e impactados por el hecho, el equipo de la Dirección de Niñez, Adolescencia y familia ya descartó que lo haya dejado por problemas económicos.

El chico tenía en una mano su mamadera. La otra agarrada de la de su mamá y no la soltaba, indicó el diario local El Zonda. Ella, una joven de 22 años, manifestó primero que no podía mantenerlo y después, contó que cuando quedó embarazada su madre la obligó a tener al bebé aunque ella no quería.

Habría sido justamente el momento en el que la abuela del nene se fue a trabajar el que eligió la mujer para presentarse en la justicia con la intención de entregarlo. El chico quedó bajo la custodia del Estado, aunque sus familiares podrán seguir teniendo contacto con él hasta tanto se resuelva su futuro.