La polémica pregunta de Nicolás Repetto a una chica que sufrió acoso

Débora Garay grabó a un hombre que se masturbó delante de ella en el subte y lo denunció públicamente por acoso callejero. La joven dio una nota a El noticiero de la gente y Nicolás Repetto le hizo una pregunta que generó polémica en las redes sociales.

"Yo sé que no es excusa lo que te voy a decir. Hay que abrir el paraguas porque hay mucha sensibilidad con todo. No es ninguna excusa, pero la pregunta es ¿estabas vestida de manera sexy?", preguntó Nico y explicó su frase: "Aclaro una, y mil veces que no es que justifique ningún tipo de acoso. Estás en todo tu derecho de ir vestida como quieras. Lo que queremos empezar a investigar es si vas de noche vestida muy sexy, si conviene hacerlo o no conviene. Sería útil saberlo".

La joven respondió que llevaba puesto un pantalón negro y una camisa blanca. "Entiendo la pregunta. De hecho, en las redes también leí ese comentario. Tenía el uniforme de trabajo", aseguró Garay.

"O sea, nada sexy. No estabas provocativa", agregó Repetto, lo que generó un debate con su compañera Milva Castellini.

Milva:— Es que me parece que el hombre que comete ese tipo de abusos, Nico, toca a una mujer sea cual sea el estado. El problema lo tiene él, no la mujer según la ropa.

Nico: —Puede ser, pero a los hombres que no somos acosadores, o que no estamos en eso, nos despierta y nos llama mucho más la atención una mujer que va vestida sexy que, en el caso de Débora, iba con el uniforme de trabajo.

Milva: —Obviamente, pero de ahí a tocarla, ni se te cruza por la cabeza.

Nico: —Pero ni aunque esté en traje de baño, porque también estás en la playa y no les tocás la cola. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La pregunta va con respecto a eso, si vale la pena tomarse el subte con una minifalda o no. Y mirá, si vas en subte con una minifalda por ahí se aprovechan más. Pero, no. Da lo mismo, si vas con pantalón o con una minifalda, si hay un tocador, un abusador, te toca lo mismo.

Horas más tarde y defendiendo su rol de comunicador social, Repetto habló en el programa de Pamela David y se justificó: "Yo soy un periodista, nunca me voy a medir con la pregunta, porque la pregunta nunca ofende. Ahora si vos me prejuzgás y pensás que yo con la pregunta estoy justificando, es una cuestión del que prejuzga. Yo no justifiqué el acoso, y lo dije varias veces en la nota. No justifico ningún tipo de acoso y me parece que las mujeres tendrían que salir a la calle como se les ocurra, sin que eso sea factor de que les pueda pasar algo malo. Así y todo, si una hija mía sale de casa y se va a tomar un subte a las tres de la mañana en minifalda, le digo '¿te parece salir con una minifalda para tomarte un subte a las tres de la mañana?'. Eso no me parece retrógrado, me parece prudente”, ahondó el conductor, sin conformar a David con sus palabras y dando paso a un tenso ida y vuelta.

Pamela: -Pero Nico, ¿qué quisiste decir cuando le preguntaste cómo saliste vestida? ¿Qué respuesta esperabas?

Nicolás: -La que me dio la chica. Ella, Débora, no se ofendió con la pregunta. Me dijo que iba con el uniforme del trabajo, pantalón y saco negro. No se ofendió, ni nada... Ella me lo contestó normalmente, me dijo “no hice nada para justificar tanto imán sexual conmigo”.

Pamela: -Te das cuenta que te dijo 'no hice nada', como si tuviera la culpa de que el otro se excite y se masturbe... Y te lo digo bien, pero preguntarle cómo iba vestida, a la una de la mañana, y te contestó de trajecito. También te podría haber dicho, 'venía de un cumpleaños y tenía un escote'. ¿Y?

Nicolás: -Que tenga un escote, no justifica que la acosen.

"Pero Nico, ¿qué quisiste decir cuando le preguntaste cómo saliste vestida? ¿Qué respuesta esperabas?", ahondó Pamela, sin compartir su postura.



Pamela: -Entonces, ¿para qué la pregunta?

Nicolás: -Para entender qué sucedía con esos dos tipos. Porque hay que bajarse de una moto, que te aprieten contra una pared, caminar y, diez minutos después, vayas a un subte y la única persona que está parada frente a vos se comience a masturbar. Es una situación rara, Pamela. Entonces, si me dice 'estaba con una minifalda y tacos de quince centímetros'. Empieza a ser, no justificable, pero más entendible. ‘Bueno, estaba muy provocativa, los volvió loco a estos dos’. Igual, no tiene justificación, pero lo entendés. Ahora acá es inentendible.

Pamela: -No, ahora entiendo lo que quisiste preguntar. Muchas gracias, Nico.