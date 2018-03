Un empresario pagará la fiesta de la quinceañera que fue estafada en Rosario

Daiana Cissterna, la adolescente rosarina que fue estafada por el dueño de un salón de fiestas, podrá celebrar sus 15 años tal como lo tenía planeado. Todo gracias a la solidaridad del dueño de un boliche que decidió hacerse cargo del evento tras escuchar la triste historia de cómo la menor fue engañada. Pero no será la única que podrá hacerlo: la otra chica que también fue víctima de la misma persona llevará adelante su festejo en simultáneo y en el mismo lugar.

Todo ocurrió el sábado pasado cuando a horas del comienzo de la fiesta, la familia Cissterna descubrió que el salón no contaba con la habilitación correspondiente ni con el catering contratado a pesar de haber pagado 40.000 pesos en cuotas durante un año. Ni empleados, ni fotógrafo, ni filmación. No había nada de lo que el dueño del salón les había prometido. Con el pasar de las horas, la bronca y la desazón fueron creciendo. "Me atendía el celular y me decía 'estoy a dos cuadras' y cortaba. Así toda la tarde hasta la noche cuando todo terminó en escándalo", relató Juana Rivero, la mamá de Daiana. Lo peor terminó ocurriendo y la quinceañera se quedó vestida y con la ilusión rota de festejar su cumpleaños.

Tras enterarse de la estafa, el empresario se puso en contacto y ofreció pagar el festejo. "Así como hay gente mala, hay gente muy buena", expresó Juana, quien confirmó que la celebración se va a celebrar el domingo 11 de marzo, desde las 20, en un boliche de Salta y Alvear junto a los 130 invitados.

"El mal momento ya lo pasamos. Por lo menos hay gente buena que nos quiere ayudar. No sabía que existían tantos rosarinos de buen corazón, tanta solidaridad. Ahora espero que puedan ir todos", dijo Rivero al diario La Capital.