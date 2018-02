Se hizo pasar por su hija de 11 años y atrapó al hombre que la acosaba por WhatsApp

Un hombre de 29 años intentó engañar a una nena de 11 para poder encontrarse con ella en la calle. El hombre intentó convencerla por WhatsApp pero quien estaba del otro lado del teléfono era el padre de la niña. El hombre se hizo pasar por su hija, acordó un encuentro para tenderle una trampa y cuando se vieron lo golpeó.

Desde hace tiempo, Germán Acosta, de 29 años, hostigaba a la nena con mensajes de contenido sexual: le enviaba fotos desnudo y le pedía a la chica que también le enviara. Por lo que se pudo saber de las imágenes del chat que se conocieron, hasta se puso contento cuando la nena (que en realidad era el papá) le dijo que era virgen: “Que bueno”, respondió.

"Primero me dijo que vaya a su casa y me pasó la dirección, después que a su casa no podíamos ir porque estaba su mamá y que nos veamos en la esquina de la concesionaria de autos", contó Walter Rodríguez, el padre de la niña.

Allí Rodríguez, que tenía las fotos del acosador en su celular, lo esperó durante 20 minutos. Cuando Acosta llegó, lo identificó, lo escrachó, lo golpeó y luego llamó a la policía.

"Él sabía que mi nena tiene 11 años, a cada rato se lo decía y me contestaba que no importaba", contó luego el padre de la niña.

"Yo declaré ante la Justicia, conté todo cómo fue, presenté las capturas de pantalla, lo que le mandaba a mi nena. No entiendo por qué lo dejaron suelto, una persona así no se merece estar suelto. Quiero que lo encuentren, porque sé que está suelto", añadió el papá.