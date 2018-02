El último adiós a Débora Pérez Volpin en la Legislatura porteña

Familiares, amigos y personas del público comenzaron, pasadas las 13 de ayer, a despedir los restos de la periodista Débora Pérez Volpin en el salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Sus ex compañeras en Artear, Florencia Etcheves y Valeria Sampedro, fueron de las primeras en llegar y la familia las autorizó a ingresar, aún cuando no estaban las puertas abiertas del lugar. Los dos hijos de Débora, Luna (17) y Agustín Funes (19), y quien fuera su pareja, Enrique Sacco, evitaron el contacto con la prensa al entrar a la Legislatura por una puerta lateral.

Desde las doce, el horario previsto inicialmente para el velorio, decenas de personas se acercaron e hicieron la fila para darle su adiós a la querida conductora.

Los restos de la ex conductora de Arriba Argentinos habían llegado al edificio de Perú 160 alrededor de las once de la mañana en una camioneta del cementerio privado Jardín de Paz.

Previamente permanecieron en la morgue judicial donde la noche anterior se le realizó una autopsia.