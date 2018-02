Un grupo de amigos le salvó la vida a una chica que resultó herida en un after

Una joven de 18 años se cortó la piedra luego de que se rompiera un ventanal de vidrio en un after. Producto de la profunda herida, la joven empezó a desangrarse. Unos amigos sanjuaninos que estaban en el lugar reaccionaron rápido y le salvaron la vida a la chica.

La historia la dio a conocer uno de los chicos, Ezequien Bordón, de 21 años, quien publicó en su cuenta de Twitter la captura de pantalla de una charla que tuvo vía Whatsapp con el papá de la joven. En pocos minutos, el tuit se volvió viral.

“Esto no tiene precio!”, escribió el chico junto a la foto de un chat en el que se lee: “Hola Ezequiel. Soy Mario Asolino, el papá de Agostina, la chica que se accidentó en el after. Tengo entendido que fuiste vos el que ayudó a bajarla. Si es así, no tengo palabras para agradecerte a vos y a tus amigos. Quiero que sepan que con esa ayuda le salvaron la vida a mi hija. 1 o 2 minutos más que pasaban y se desangraba. Son nuestros héroes. ETERNAMENTE GRACIAS”.

Al ser consultado por los demás usuarios de la red social sobre cómo habían ocurrido los hechos, Bordón relató: “Estábamos en el after y dos chicos se apoyaron en un vidrio el cual se rompió, le cayó sobre la pierna y le cortó la arteria femoral y nada, vi eso, me acerqué, le hice un torniquete en la pierna y la lleve hasta la ambulancia”.