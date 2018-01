Caso Nahir Galarza: a un mes del crimen, podría caerse otra de las hipótesis de la acusada

La versión del forcejeo, una de las pocas que Nahir Galarza sostuvo a lo largo de sus tres declaraciones, estaría a punto de caerse cuando se cumple un mes de la muerte de su ex novio, Fernando Pastorizzo, en Gualeguaychú.

El testimonio de los amigos de la víctima respaldó la hipótesis planteada durante los primeros días por el fiscal Sergio Rondoni Caffa. En ese momento, el funcionario dijo que no habían encontrado “evidencia corporal” que demostrara que la moto iba en marcha cuando Fernando recibió el primer disparo. Tampoco había “roturas significativas” en la moto. Es por eso que para Rondoni Caffa, el joven de 21 años frenó en la calle General Paz o se movía a muy baja velocidad cuando impactó el primer balazo en su espalda.

Ni el cuerpo de Fernando ni el de Nahir presentaban excoriaciones producidas por una caída. Si la moto hubiera estado en movimiento, con el primer disparo el chico hubiera perdido el control del rodado y hubieran caído al piso de una manera abrupta. Las pericias que se hicieron en el lugar indicaron que la moto estaba apagada, sin golpes de una caída ni roturas y, aunque todos los amigos de Fernando coincidieron en que siempre manejaba su moto con el casco puesto, la víctima fue encontrada sin él. El casco que usaba Fernando se encontró a un metro y medio de donde quedó el cuerpo. En cambio, el casco gris que usaba la imputada, estaba al lado de la víctima. Sobre todos estos detalles tendrá que responder Nahir ante la Justicia y demostrar que, efectivamente, estaban circulando cuando intentó quitarle el arma a su ex novio y sintió la primera “explosión”. La joven está imputada por homicidio calificado por el vínculo y agravado por el uso de arma de fuego, un delito por el que podría ser condenada a prisión perpetua. Mientras tanto, la investigación avanza con el peritaje del celular de Fernando e investiga el rol de los padres de la joven detenida, quien en su declaración afirmó que la noche que su ex novio murió habían tenido una “discusión muy fuerte” en su casa. La pregunta que se hacen los investigadores es si es posible que ninguno de sus padres se hubiera despertado o si la pelea nunca existió.