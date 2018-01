Hallaron en Bolivia restos que serían de María Cash

La búsqueda de María Cash podría tener importantes novedades en el futuro próximo. El abogado de la familia, Pedro García Castiella, informó en una radio local que encontraron un cráneo en la ruta que va hacia Oruro, Bolivia, con “altas probabilidades” de que sea de la joven desaparecida el 8 de julio de 2011.

Según explicó el letrado, ahora el cráneo está en una morgue de La Paz y ellos están trabajando sobre esos restos hace ya seis meses: “Todo comenzó con un pedido de auxilio de una forense de Bolivia que tenia un NN y están asociados con dentistas forenses de Argentina. Tomó el tema el doctor Heit de Entre Ríos que, junto con Pablo Medina en Salta, hicieron un estudio de sonrisa y les dio una similitud muy importante con las imágenes de María. “Nos explicaron que una dentadura y una sonrisa son similares a una huella digital”.

El cráneo está completo y, advirtió Castiella, más allá de las similitudes científicas y técnicas, uno de los datos que ajustan la probabilidad es que fue encontrado a cuatro meses de la desaparición, en noviembre de 2011.



También contó, en diálogo con FM Noticias de Salta, que intervino un médico forense boliviano que “trabajó sobre la antropometría del rostro y le dio una certeza muy llamativa”. Y complementó: “María tiene unas características en su cara, que es el mentón más prominente que lo normal, y se hizo una antropometría del mentón y pómulos y le dio una probabilidad alta, sumado a que se trata de un resto de un cráneo caucásico que no es compatible con la raza de la región”.

Sobre la posibilidad de realizar una muestra de ADN, Castiella consideró que sería el último paso para tener “100% de seguridad”, aunque alertó de que la situación no es muy favorable: “Se trabajó todo a partir de fotografías de alta calidad que se intercambiaron. Mandamos exhortos tres veces (para buscar una muestra), por eso vamos a insistir en que, si no hay respuesta, tratar de formar una comisión y que vaya gente de Argentina y retire una muestra para que se la traiga y se haga la compatibilización”.

Al respecto, aclaró que el pedido no debe ser de repatriación sino que, como es un cuerpo, es un delito que pertenece a Bolivia: “Nosotros pedimos una partícula suficiente para realizar un estudio de ADN que, si dice que se corresponde con María Cash, sí habría que trabajar en una repatriación. Hasta ahora no sabemos, son probabilidades, para mí altas”.

Con respecto a por qué está sólo el cráneo o qué pudo haber pasado, Castiella explicó que aún no tiene precisiones ni hipótesis pero que “podría haber sido arrojado en el lugar para dispersar la investigación”. Y completó: “Lo curioso es que la desaparición se da justo en la misma semana que el crimen de las francesas”.