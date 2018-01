Puñalada y muerte por cajones de manzana en el Mercado Central

El Mercado Central de Buenos Aires fue escenario de una sangrienta pelea entre trabajadores, que dejó como resultado un muerto. Ocurrió en la denominada Nave 8 del predio de Tapiales, frente a la mirada de los comerciantes y de los demás empleados.

La víctima, identificada como Alan Cuenca (29), recibió una puñalada y falleció en el lugar.

De acuerdo con un testigo que declaró ante la Justicia, la discusión comenzó porque aparentemente la víctima se había quedado con un cliente que necesitaba descargar cajones de manzanas y que, inicialmente, le “pertenecía” al agresor.

Esto despertó su ira y no tuvo mejor idea que increparlo, atacarlo y matarlo de un puntazo.

De acuerdo con las primeras informaciones, el asesino, Jonathan Leguizamón (22), rodeó a su colega junto con tres cómplices y comenzó a pegarle.

Después de agredirlo, sacó el puñal y lo mató. Algunos compañeros trataron de asistir al herido y subirlo en el carro que sirve para transportar mercadería, pero no sirvió de nada.

Intervino la Comisaría 5ª que está dentro del Mercado Central y demoró a los cuatro imputados.

Finalmente, el changarín agresor fue el único que quedó detenido. El caso quedó a cargo de José Maroto, fiscal de Homicidios.

“Era una riña y le pegó un par de puntazos. Esto no es común en el Mercado. Hay trabajos que hacen los muchachos que es la carga. Debió ser una riña anterior”, dijo Roque Vallejos, secretario de la Mutual de Trabajadores del Mercado Central.

“Acá nada es a voluntad. Todo tiene un precio. Se cobra 8 pesos por cargar un bulto. No todos los clientes pagan lo mismo. Yo conocía a la víctima, de pasada. Era un muchacho muy tranquilo y trabajador”, dijo Vallejos.