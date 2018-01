Encontraron a Julieta, pero nada se sabe de los 23 mil dólares

Luego de 24 horas de intensa búsqueda, la Policía encontró a Julieta Sánchez (15) cerca de la Ruta 22, en la localidad de Mariano Moreno, provincia de Neuquén.

El fiscal Pablo Vignaroli adelantó que la joven apareció con un amigo de 18 años, quien sería un ex novio de la menor y cuyo contacto con Julieta estaba siendo investigado.

Fuentes policiales confirmaron que la menor se encontraba en un camping con el joven.

Voceros del caso indicaron que ambos se movilizaron hasta ese lugar con un auto Fiat Siena. Los investigadores tratan de determinar si la joven tiene en su poder los 23 mil dólares y el resto de las cosas que faltaron de la casa su padre, en Neuquén.

Desde el jueves la Policía buscaba intensamente a Julieta, cuya desaparición coincidió con un supuesto robo en la casa de su padre.

Al respecto, el fiscal Vignaroli advirtió que en esa casa “ninguna de las aberturas había sido forzada, ni violentada”.

En tanto, el abogado de la familia de la adolescente, Gustavo Lucero, precisó que de ese domicilio se llevaron “ropa de la menor, la documentación de la menor, alguna caja de herramientas, dinero (unos 23.000 dólares)”.

“No podemos aclarar en qué situación, podría ser algún tipo de delito, como podría no serlo”, había reconocido el abogado.

El coordinador operativo de la Dirección de Seguridad, Gustavo Arcidiago, explicó que el mismo jueves se ubicó a un joven, quien fue señalado como el ex novio de Julieta.

La Policía le tomó declaración en la ciudad de Plaza Hiuncul, aunque este habría indicado que no conocía el paradero de la menor.

Sin embargo, los investigadores siguieron sus movimientos hasta que lo encontraron en un camping con Julieta.