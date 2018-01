Difunden un presunto “diario íntimo”de Nahir

En los últimos días, en la causa que tiene como imputada a Nahir Galarza (19) por el asesinato de Fernando Pastorizzo (20), se conocieron detalles de las dos declaraciones ante la Justicia de la joven y se descartó la posibilidad de que sea trasladada por el momento de la celda de la Comisaría de Minoridad y Familia en la que cumple 60 días de prisión preventiva. El sábado, en uno de los dos días en los cuáles puede recibir visitas, Nahir recibió a Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, sus abogados defensores, y a Jorge Zonzini, vocero mediático de la familia.

La estrategia que plantean sus defensores consiste en probar que Nahir era víctima de violencia de género y que, en el marco de una relación donde ella era hostigada y agredida, reaccionó cometiendo el crimen. Para probarlo, la defensa de Nahir cuenta hasta el momento con la declaración de dos testigos -una vecina y la masajista de la joven- que se presentaron “de forma espontánea” y un material presuntamente cedido por las amigas de Nahir, donde ella cuenta de puño y letra en un “diario íntimo” que era hostigada por Fernando. Sin embargo, ese material aún no forma parte del legajo judicial.

El vocero de la familia Galarza, Jorge Zonzini criticó a través de una gacetilla de prensa la actuación del fiscal de la causa Sergio Rondoni Caffa e indicó que “dista mucho de ser objetiva y profesional” y que “cuando les provee información a los medios sólo lo hace en forma tendenciosa, además de hostigar a los testigos que declaran durante su audiencia en la causa”.

“Si alguien quiere criticar pueden hacerlo, siempre desde el punto de vista del derecho”, dijo por su parte Rondoni Caffa a Infobae y desestimó que se tratara de un caso de violencia de género. “No se puede aplicar porque ella es imputada y no corresponde el agravante de género. Ni siquiera existe una denuncia y hoy no se puede hacer nada contra el chico porque está muerto”, señaló.