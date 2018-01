Las mil y una opciones de Mar del Plata

Mar del Plata es un clásico argentino. Una ciudad que tiene de todo para hacer en cualquier época del año y que cada verano presenta alguna novedad para seguir destacándose del resto de las playas bonaerenses.

Para esta temporada, La Feliz ofrece un servicio de bus turístico gratuito para conocer la ciudad. Con un servicio cada media hora, el micro sale desde el centro hasta Playa Constitución y Playa del Museo, y recorre sitios históricos y destacados.

Siguiendo con lo cultural, el Mar (Museo de Arte Contemporáneo Buenos Aires) inauguró una serie de muestras y actividades: una instalación con ambiente teatral creada por Eugenio Cuttica, la muestra Reinstalando programas, se exponen dibujos y grabados de Ernesto Ballesteros y la performance externa de Cristian Segura.

El Parque Camet será escenario de los shows libres y gratuitos de importantes artistas. La primera en hacer su presentación será Tini Stoessel el 15 de enero. Luego durante este mes le seguirán Dread Mar I el 16, Los Caballeros de la Quema el 22, Chano el 23, Chaqueño Palavecino el 29 y Miranda el 30.

Además, en el mismo espacio, todos los lunes y martes de enero a partir de las 15 habrá espectáculos al aire libre como parte del ciclo AcercArte y habrá talleres de Milo Lockett entre otras actividades para los más chicos.

Otra de las atracciones gratuitas de Mardel es la Fiesta Nacional de los Pescadores. Hasta el 28 de enero está abierta la cantina en el puerto para recibir a todos quienes quieran disfrutar platos típicos de mar a precios accesibles.

Este año la elección de la Reina de los Pescadores tuvo una particularidad. Las autoridades decidieron modificar los requisitos para postularse para ser la soberana que represente al puerto y a la ciudad: no hubo límite de edad ni era preciso ser soltera o no tener hijos.

El cambio de las reglas se enmarca en la idea de que no se trata de un concurso de belleza, sino que se busca una mujer real y se suma a la modificación que se hizo en la edición anterior, donde se quitó el desfile en traje de baño porque no sumaba nada sustancial a la elección de la Reina.