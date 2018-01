Lo que queda en la memoria del niño es lo que se comparte en el momento del festejo

Expertos indican que los chicos dan más importancia al intercambio y al juego en la celebración que al regalo propiamente dicho.

Algunas páginas on line especializadas en regalos para los chicos ofrecen algunos consejos para no cometer errores a la hora de hacer un presente.

El primero de esos consejos dice que la preocupación por el regalo no debe hacer perder de vista que lo que se acordará el niño es de las personas con las que estuvo celebrando ese momento: abuelos, primos, amigos, antes que de los regalos. Y que hay que hacer lo posible por aprovechar el tiempo compartido.

Otro consejo que dan los expertos es el de unirse entre varios invitados a una fiesta para, en lugar de hacer muchos regalos pequeños, hacer un sólo regalo más ambicioso que se corresponda con los deseos del niño.

Una lista

Los padres pueden hacer una lista, cerca de la fecha, por caso, de un cumpleaños, de posibles regalos para sus hijos y hacérsela llegar a los familiares más cercanos, como abuelos y tíos, evitando así regalos que el chico después acumula y no usa.

Una recomendación de los especialistas es evitar que a los chicos les llegue el mensaje de que el consumo lo es todo: “los niños son esponjas que adoptan e imitan todo lo que ven. Si permitimos que reciban montañas de regalos cada vez que es su cumpleaños o celebramos algo, les estaremos iniciando, sin quererlo, en hábitos consumistas que además les impedirán apreciar el valor de las cosas y de los regalos”, indican.