“Somos Hippies años 2000”

“Pasaron muchas cosas en Junín, loco”, concluyó Gambarte.

En el siglo XXI no se puede encontrar a un género fuertemente marcado en la escena de la música a diferencia de las décadas anteriores donde sí se puede distinguir algún estilo dominante.

Si bien el rock continúa con Divididos, Las Pelotas, Los Piojos, Andrés Calamaro, La Renga, Cerati, Skay, Charly, El Flaco, Pappo, el Indio, Ataque 77, Massacre, Kapanga, Miranda, Almafuerte, Carajo, Catupecu, Los Enanitos Verdes, Intoxicados, Estelares, Guasones, Babasonicos, Las Pastillas del Abuelo, Vicentico, Fabiana Cantilo, Tan Biónica entre varios, la diversidad cultural comenzó a predominar también con las bandas uruguayas, mexicanas y chilenas.

La música electrónica tuvo mucha influencia en discotecas suplantando por un buen rato al “cachengue” que volvería con fuerza con el género reggaetón de la mano de Daddy Yankee en 2007.

El pop y el rock internacional tomaron fuerza con bandas como Coldplay, The Killers, The Strokes, Green Day, Linkin Park, System Of A Down, Evanescence y The Rolling Stones quienes nunca se detuvieron.

En 2011 el broche de oro para Junín fue la presentación del Indio Solari en el Autódromo Eusebio Marcilla con un marco de 200 mil personas que vinieron desde Ushuaia y La Quiaca.