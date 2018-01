Revelaron que Nair Galarza había fingido un secuestro

Nair Galarza, la joven de 19 años que asesinó a su ex novio en Gualeguaychú de dos disparos, esperará detenida el inicio del juicio. Y mientras aguarda la decisión de la Justicia, salió a la luz un hecho policial que la tuvo como protagonista. Cuando la chica tenía 16 denunció haber sido víctima de un secuestro. Tras su aparición, se descubrió que se trató de una farsa.

En aquel entonces, Galarza sostuvo que había sido secuestrada por personas que la drogaron y la subieron por la fuerza a un auto. Preocupada, la familia alertó a la Policía pero, cuando llegó la noche, apareció sana y salva.

En la declaración, la adolescente dijo que fue abordada cuando salía de la escuela y obligada a subir al vehículo. Sostuvo que luego de eso no se acordaba de más nada hasta que cerca de las 21 despertó tirada en un terreno baldío en la zona norte de la ciudad entrerriana.

Tras la investigación, se constató que la supuesta víctima tenía pastos en el pelo y estaba un poco desaliñada. Sin embargo, nada indicó que hubiera sufrido algún tipo de lesiones ni marcas sobre la piel. El fiscal que intervino no pudo acreditar la veracidad y el caso fue archivado.

El padre de la chica pidió no difundir el caso, ya que se trataba de una menor. Sin embargo, el dato toma relevancia porque podría ser determinante a la hora de establecer el perfil psicológico de la acusada de asesinar a su ex.

Habló la mamá

Mientras la joven espera a ser juzgada, Yamina Kroh rompió el silencio y aseguró que su hija deberá afrontar las consecuencias de lo que hizo. Pidió que no se la hostigue más a Nair y relató el drama familiar que están atravesando.

“La gente te dice cosas. Todos quieren lincharla, pero ya está, ya se entregó. Ya va a pagar por lo que hizo. Pero la gente es mala. No sé para qué hacen marchas, no sé qué quieren. ¿Que la ponga en medio de la plaza y todos la linchen? No sé, no entiendo”, dijo en diálogo con Clarín.

Entre otras cosas, y en la misma línea que la declaración de su esposo, dijo que la joven sufría maltratos por parte de su ex novio, Fernando Pastorizzo.

“Ella me dijo que estaba sufriendo, que estaba mal. Yo cuando la vi que estaba lastimada quería ir a hacer la denuncia. Pero me dijo ‘no mamá, no te metas, porque son mis cosas’. Le dije: ‘bueno, pero vamos a hacer la denuncia. Te acompaño. Seguro que papá también’. Y me respondía: ‘no ma, no quiero más problemas’”.