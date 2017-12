Agente penitenciario mató a su ex pareja y a otros cuatro familiares

Un suboficial del Servicio Penitenciario desató una masacre en la ciudad de Santa Fe al matar a cinco integrantes de su familia en dos casas contiguas del barrio Santa Lucía, al suroeste de la capital provincial.

El atacante fue identificado como Facundo Solís, quien en un principio fue encontrado armado y se negó a entregarse.

Cuando por fin lograron detenerlo, los agentes se toparon con el peor escenario. En pocos minutos, había asesinado a cinco miembros de su familia: a su ex pareja, a la hija de su ex pareja, al novio, a su ex suegra y a su ex cuñada.

Según pudieron reconstruir los vecinos del barrio, Solís llegó a la casa de la calle Monseñor Zaspe al 4800 cerca de las 15 y mantuvo una fuerte discusión con su ex pareja, Mariela Noguera, a quien acto seguido mató de varios balazos.

Después fue a la casa de al lado, donde sin mediar discusión asesinó a su ex cuñada Sonia Noguera, a la hija de su ex mujer, Ailén Noguera; a su ex suegra y el novio de la chica.

A todos los ejecutó con disparos en la cabeza con su pistola reglamentaria 9 milímetros. Después se atrincheró. La Policía llegó después de que varios vecinos alertaran al 911. Luego de varios minutos lograron que se entregara. En la escena del crimen también encontraron herido a otro de los hijos de Noguera, que fue trasladado con vida al Hospital Cullen.

Facundo Solís tiene 33 años y se desempeña como suboficial del Servicio Penitenciario desde hace 12 años. Solís fue sancionado solo dos veces a lo largo de su carrera, la última en el 2015. No tiene suspensiones, que es la falta más grave, sino sanciones más propias de su función, ninguna de gravedad. Además, no pertenecía a ningún grupo de élite y no tenía antecedentes penales ni psiquiátricos.