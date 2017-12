Paro de aceiteros y heridos graves tras la explosión

Los aceiteros de todo el país decidieron convocar a un paro por 24 horas y permanecen en terapia intensiva bajo coma inducido 3 de los nueve heridos en la explosión del miércoles en una celda de la empresa cerealera Cofco en el Gran Rosario. Uno de los damnificados está grave, según el parte médico brindado por el Sanatorio Británico.

A primera hora de ayer comenzó un paro de 48 horas en el cordón industrial al norte de Rosario por la explosión que provocó además la muerte de un hombre de 61 años en una de las plantas de Puerto General San Martín. A esa medida se plegaron los trabajadores del rubro de todo el país, con una huelga por 24 horas durante todo el día de hoy.

La medida de fuerza paralizó desde las 6 de la mañana la actividad en las terminales ubicadas dentro del departamento San Lorenzo a la vera de la Ruta Nacional 11, un área que ya se encuentra convulsionada desde la semana pasada por los 35 despidos en la Fábrica Militar de la vecina localidad de Fray Luis Beltrán. Tanto la CGT local como la CTA adhirieron en solidaridad a los obreros aceiteros, quienes destacaron el alto nivel de acatamiento entre los gremios vinculados a la actividad de las firmas agroexportadoras.

“Esto no es responsabilidad de los trabajadores, sino de la empresa. Había celdas que se estaban quemando desde hace cuatro meses y todo está denunciado por escrito”, denunció Pablo Reguera, secretario general del gremio.

Ante la consulta de la emisora LT8, el dirigente advirtió que la planta de Cofco “quedó muy destruida” y habrá que ver qué posibilidades hay para continuar con el trabajo, ya que la cerealera “no puede volver a funcionar en el corto plazo”.

Luego de una jornada caótica marcada por las imágenes desesperantes en torno a la columna de humo que emanaba del ex predio de Nidera, la región ubicada al norte de Rosario amaneció con severos problemas de tránsito a raíz del paro.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial pidieron a los conductores evitar la zona debido a las congestiones y demoras mientras los camiones que no podían descargar iban extendiendo la fila de espera en las banquinas hacia la comuna de Ricardone, ubicada al oeste de la Ruta 11 sobre la Ruta Nacional A012.

En la Unidad de Quemados del Sanatorio Británico de Rosario están internados Jesús Zárate (35); Catriel Tobares (21); Darío Gómez (31); Juan Carlos Castillo (42); Luis Jesús Jaime (57); Ezequiel Sendra (28); Marcelo Novello (57); Mario Castillo y una persona de apellido Taborda.

Durante el siniestro ocurrido en la planta cerealera falleció el operario Domingo Ramón Giménez (61).