Tiene 97 años y recorre el mundo junto a su nieto

Antonio Quiles es español y siempre tuvo la ilusión de conocer Francia. "Me encanta París", le dijo en 2016 a su nieto, Lluís, y fue él quien decidió cumplirle el sueño.

Sin decirle nada comenzó a buscar pasajes para los dos, hasta que decidió que el primer destino sería Milan e Italia.

"Tengo una energía que ni yo me la creo. Pero solo se me nota si estoy de pie y en movimiento. Si me siento ya es otra cosa. Es que he hecho mucho deporte, ¿sabes?”, explicó Antonio al diario El Pais de España.

El primer destino fue Milán, de ahí se dirigieron a Roma y pasaron por Florencia y Venecia. El segundo viaje que hicieron juntos, meses después, fue el destino más esperado por el abuelo: París. Aunque Antonio siempre tuvo familia en Francia, nunca salió de España porque eran los demás quienes lo visitaban.

Cuando al fin llegaron a la Ciudad de las Luces, subieron a la Torre Eiffel, transitaron las calles de la cuidad y visitaron los puntos más emblemáticos, aquellos que Antonio sólo había visto a través del televisor durante toda su vida.

Pero las aventuras de este dúo no terminaron acá, su próximo destino ya está confirmado y será Inglaterra.

La emoción de este hombre de 97 años es el mejor ejemplo para demostrar que no hay edad para cumplir los sueños, que viajar es uno de los mayores placeres de la vida y deja recuerdos imborrables.