El drama de Hilario: tiene dos años y le robaron sus lentes especiales en un vuelo de Aerolíneas

Hilario Casazza tiene apenas 2 años y nació con una enfermedad por la que necesita anteojos especiales para poder ver bien. El sábado viajó de Buenos Aires a Bariloche junto a su familia en el vuelo 1692 de Aerolíneas Argentinas y alguien robó los cuatro lentes del equipaje que despacharon.

"Jamás me imaginé que me podían robar una cosa así, fue cuando llegamos al lugar donde estamos alojados que nos dimos cuenta de que faltaban los cuatro estuches de lentes",contó Carolina Carman, la mamá de Hilario.

El robo fue en algún punto del circuito interno que atravesó el equipaje entre el Aeroparque Jorge Newbery, donde lo despacharon, y el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de San Carlos de Bariloche, donde recibieron los bolsos y las valijas ya sin los estuches.

"Nos los robaron en el circuito interno, lo que nos parece tremendo e indignante. Ahora que nos pasó sabemos que es algo que ocurre y en este caso puntual es además preocupante porque es un tema de salud. A la única persona en el mundo a la que le sirven esos anteojos es a Hilario", expresó Carolina.

"Yo lo que aspiro es a que la persona que robó los lentes los devuelva, los deje tirados en alguna parte, obviamente no va a dar la cara porque está en juego su trabajo, pero atendiendo a que no le sirven para nada y al haber un bebito sufriendo, no pierdo las esperanzas", pidió la mamá del niño.