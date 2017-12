Maldonado: piden que se investigue “muerte dudosa”

A casi cinco meses de iniciada la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la fiscalía federal de Esquel pidió que la muerte del joven continúe siendo investigada como “averiguación de muerte o muerte dudosa”.

Ahora el juez Gustavo Lleral, que el miércoles abandonó los tribunales de Esquel y continuará instruyendo el caso desde su juzgado en Rawson, adonde llevó los 27 cuerpos del expediente, deberá expedirse sobre la tipificación penal de la carátula por la muerte del joven tatuador.

La fiscal Silvina Avila argumentó que tanto los resultados de la autopsia como los peritajes en vehículos, escuadrones y celulares de gendarmes arrojaron "datos objetivos y contundentes que indican la necesidad de orientar la investigación en el marco de una causa por “muerte dudosa”.

Agregó que "no se ha comprobado ni siquiera mínimamente ninguno de los elementos" que justifiquen una desaparición forzada de personas.

"Las carátulas de las causas tienen impacto mediático pero no así judicial ya que la tipificación propuesta representa sólo una hipótesis de investigación que puede cambiar a lo largo del proceso y que debe probarse o descartarse", explicó una califica fuente judicial.

En el mismo escrito, Avila pidió además la unificación de las cinco querellas (la familia Maldonado, el Cels, la Apdh, la Comisión Provincial por la Memoria, y la Comisión de Ex Detenidos y Desaparecidos) en una sola. Se sumó así a la argumentación de la Gendarmería.

Todas las partes calificaron como irregular y nula la testimonial del juez Gustavo Lleral a Lucas Pilquiman, conocido como el testigo E, y persona clave ya que fue el último en ver con vida a Santiago Maldonado cuando cruzaban el río Chubut.



Tanto la querella de la familia Maldonado como la fiscalía interpusieron recursos de nulidad al argumentar que no fueron notificados con la debida antelación como exige el código procesal penal. Un malestar especial suscitó la medida en la fiscalía, que había pedido interrogar a Pilquiman el 29 de octubre pasado y no tuvo oportunidad de repreguntarle al testigo.

De forma electrónica las partes se notificaron a las 23 del lunes, tan solo 10 horas antes de realizarse la diligencia en un juzgado de paz en Epuyén.

Las afirmaciones de Pilquiman ante el juez Lleral, respecto a que en ningún momento observó que Maldonado hubiera sido capturado por la Gendarmería, como le atribuyó la Apdh, aunque sin identificarlo, en un planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ratificó la sospecha de investigadores de que ese testimonio fue inventado.