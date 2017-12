Fianza millonaria y libertad para Matías Messi

La Justicia de Rosario ordenó la liberación de Matías Messi, hermano mayor de Lionel, tras el pago de una fianza de 2 millones de pesos. Acompañado por su padre, Jorge —representante del futbolista—, se hizo presente en los Tribunales provinciales para acordar su salida mientras continúa la investigación por portación ilegal de arma de guerra.

El hermano del capitán de la selección argentina, de 35 años, estuvo presente con sus abogados para conseguir el acuerdo que le permitirá permanecer en libertad mientras continúa el trabajo de la Justicia. Su padre será garante de la medida cautelar, teniendo como responsabilidad que su hijo se presente ante las autoridades cada 15 días y no abandone el país.

El hecho que lo tiene como principal protagonista se desató el pasado 1° de diciembre cuando denunció ante la Policía que la lancha que conducía chocó contra un banco de arena en el río Paraná, a la altura de la localidad santafesina de Fighiera.

El personal de la subcomisaría 11ª revisó la embarcación y halló “manchas de sangre en todo el bote”. También encontraron una pistola calibre 380. Rápidamente, por pedido del fiscal José Luis Caterina, buscaron al segundo hijo del matrimonio Messi-Cuccitini para que preste declaración.

Messi permaneció internado con custodia policial mientras duró su estadía en el Sanatorio Parque de Rosario. “Tiene heridas en toda la zona del rostro y muchos huesos internos fracturados, como la mandíbula y el paladar”, había especificado su abogado, Ignacio Carbone. El letrado también había asegurado: “El arma no es de él”.

Tras 12 días de internación, recibió el alta médica y se favoreció con una medida de prisión domiciliaria que se extendía hasta el próximo sábado. Sus abogados hicieron una presentación ayer a la mañana y el juez Juan Andrés Donnola consideró que no hay peligro de fuga o de que el hermano del deportista entorpezca la investigación.

En los próximos días se conocerán los análisis de ADN de los rastros de sangre encontrados en la embarcación.