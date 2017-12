Terminó la primaria a los 9 y en menos de un año planea completar el secundario

Priscila Videla tiene 9 años y terminó la primaria casi sin asistir a la escuela. El año próximo apunta a lograr el título secundario. "Todo lo que hago me gusta; patín, natación, ajedrez", dice, y se ríe, quien tiene entre sus logros haber llegado a la final del Campeonato Argentino de Ajedrez en la categoría femenina Sub 10.

Diagnosticada como superdotada, la nena asistió físicamente a primer grado en el colegio Norbridge, en Saavedra, pero en 2016 dio los exámenes libres de 2°, 3° y 4° grado y éste año hizo ese camino con 5°, 6° y 7°, todo en la escuela N° 3 del distrito 10° de Capital. Sus padres, Leonardo y Silvia, agregaron otras actividades a la lista de las que realiza su hija: canto, información musical, tango, batería, piano, natación e inglés.

"Me gusta este método, es rápido y además tengo tiempos libres para hacer lo que me gusta", contó sobre su modalidad de estudiar sin asistir a clases. Cuando le preguntan que quiere ser de grande, sostiene que "científica". "La ciencia tiene que ver con la química, y con los químicos se pueden hacer remedios y tiene que ver con muchas cosas. También, por ejemplo, ayuda al ambiente, se pueden descubrir cada vez cosas mejores", razonó.

"En principio cuesta llevarle el ritmo, acordarse de todas las actividades que tiene en el día y amoldar el trabajo nuestro a ella. Corremos de un lado al otro todos los días del año. Pero lo bueno es que a ella no le cuesta, le gusta. No hay que exigirle nada. A veces queremos sacarle algo y llora. Ella hizo cuatro años de jardín y un año en la escuela, así que nosotros experimentamos lo de todos los padres en ese momento. Creemos que todos los chicos tienen un gran potencial para dar y creo que se los frena muchísimo, se los enfrasca en un tarrito. En vez de dejarte crecer, van haciendo que no pienses por vos mismo", explica su mamá acerca de su rutina.