Cayó un violador serial que atacaba nenas aprovechando “lazos familiares”

Tiene 27 años, fue arrestado y está acusado de abusar sexualmente de al menos 8 menores de edad en la ciudad chubutense de Trelew. "Es un violador serial", dijo una fuente policial que además aseguró que "varias de las violaciones las realizó aprovechando "lazos familiares".

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, existe una serie de denuncias en las que se intentará verificar si la misma persona utilizó sus lazos familiares para abusar principalmente de nenas de entre 3 y 8 años. La fuente consultada confirmó que existen casos donde ya se pudieron efectivizar pericias ginecológicas donde se hallaron rastros de lesiones en las partes íntimas de las presuntas víctimas. Y también, rastros del sujeto.

Esta semana se libró la primera orden de cinco allanamientos que se efectuaron en Trelew. En el primer intento, el hombre se escapó y no pudo ser encontrado sino hasta dos horas después, cuando el hombre ya se disponía a presentarse en sede de los tribunales de la calle 9 de Julio.

Está previsto que sea sometido a una audiencia de control de detención en una de las salas altas del palacio judicial local. Según los datos que surgieron con el correr de las horas, el sospechoso llevaría varios años en la perpetración de los ataques sexuales. No descartan que haya más casos. Sin embargo, la confirmación de al menos 8 denuncias hicieron que la Policía Judicial y la Fiscalía actúen para detenerlo y someterlo a una investigación formal.

Sobre la modalidad, las fuentes explicaron que cometía los hechos de manera continuada y con las mismas características en cada ataque sexual. Se suele definir a los perfiles criminales de este tipo toda vez que cometen los hechos metódicamente en una especie de caza de sus víctimas.

Aunque penalmente no se usa el término "serial", en casos así se le concursan los hechos uno por uno y se le aplica el mismo proceso como cualquier otro enmarcado en los tipos penales dentro de los delitos sexuales. Aunque de hallarse culpable, el pedido de pena variará de acuerdo a la cantidad de hechos. Actúa la fiscal jefe de Trelew, Silvia Pereira.