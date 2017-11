Una mamá denunció que le negaron la comunión a su hija con síndrome de Down

La familia de una niña de 11 años con Síndrome de Down abrió una polémica al asegurar que el sacerdote Luis Sanjurjo, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Malargüe, le negó tomar la Comunión porque "María Fernanda no podía rezar de corrido el Padre Nuestro". Desde la iglesia brindaron otra versión al decir que sólo le propusieron continuar la preparación de la nena con una catequista especial para poder recibir ese sacramento.

Raquel Martínez, madre de María Fernanda, escribió un descargo en las redes sociales donde explicó que su hija concurrió durante dos años a catecismo en la escuela Rufino Ortega, donde ella es docente, y durante tres meses a una catequista particular, por pedido de la iglesia. Sin embargo, Raquel contó que el viernes por la noche se comunicó con ella el sacerdote Luis Sanjurjo y le dio la frustrante noticia: "Me llamó el padre Luis y me dijo que Fernanda no estaba con las condiciones necesarias para hacer la comunión".

"Nos ha invadido un dolor enorme y mucha pena por ella, porque yo quisiera que ustedes vieran la ilusión que ella tenía de hacer su primera comunión, teniendo su vestido blanco, zapatos, souvenir y tarjetitas todo preparado para que llegara ese día", señaló en su texto. "Habiendo invitado a sus abuelos, tíos, primos y amigos para que compartieran con ella ese día tan esperado".

“Obviamente, no pido que sea excelente. Como le dije al Padre, ‘no me puede pedir que haga una confesión como un niño normal o que le diga una oración de corrido o que le lea una lectura porque no va a poder’. Pero si la ponen a rezar, ella lo hace. Vos le preguntás ¿a quién vas a recibir? Ella dice a Dios, porque amo a Dios y a la Virgen. Ella está en conocimiento, sabe lo que va a hacer. No creo que en dos años no haya podido aprender nada”.

Tras la repercusión que tuvo la denuncia de la madre durante el fin de semana y de que algunos fieles se acercaran a la puerta de la parroquia Nuestra Señora del Rosario a protestar por el carácter "arcaico" y "cerrado" de la iglesia, el presbítero Ramiro Sáenz emitió un comunicado y dio su versión de lo sucedido.

En él aseguran que "a la niña nunca se le negó la recepción de la Primera Comunión. El sacerdote sólo intentó proponerle a los padres continuar con una catequista especial para una mejor preparación". También destacaron que en la parroquia hubo "sorpresa" ante el comunicado de la madre y que "después de hablar con los padres, y viendo que tenían todo preparado para el día 8, se aceptó que recibiera en ese día el Sacramento". Finalmente aclaran: "En otras oportunidades en esta parroquia los niños con Síndrome de Down han recibido y reciben el Sacramento de la Eucaristía tras una preparación con docentes de la modalidad especial".