Supuesto líder de la banda narco apuntó contra políticos y jueces

En la tercera audiencia del juicio a la banda de narcotraficantes de Rosario conocida como “Los Monos”, declaró Ramón Ezequiel Machuca, alias “Monchi” Cantero, quien es sindicado como el último líder de la banda narcocriminal.

Machuca está acusado de planear el ataque a balazos que terminó con la muerte de una chica de 14 años y un triple homicidio en venganza por la muerte de su hermano de crianza y antiguo líder de la organización, Claudio Ariel “Pájaro” Cantero, quien fuera asesinado en mayo de 2013. Por estos delitos, la Fiscalía le pidió una pena de 43 años de cárcel.

A las 10.23 de la mañana, “Monchi” se sentó en el banquillo de los acusados y adelantó que no respondería preguntas del tribunal, compuesto por los jueces Ismael Manfrin, Marisol Usandizaga y María Isabel Más Varela.



“Nunca maté ni mandé a matar a nadie. Ni di órdenes”, declaró el presunto líder de “Los Monos”.

“Somos el chivo expiatorio del socialismo después de lo que dijo el diputado (Andrés) Larroque en el Congreso, que los trató de narcosocialistas. Desde ahí, la respuesta política fue armar una causa. Ahí entramos nosotros. Para mostrar corte (sic) que somos el mal de la provincia, que soy el monstruo más grande, como me pintaron”, arrancó el acusado.

En su declaración, Machuca apuntó contra el Gobierno y el Poder Judicial santafesino, al afirmar que la causa que lo tiene sindicado como el líder de una banda narcocriminal fue el resultado de “un pacto político entre los cuatro magníficos: el socialismo, (Luis) Paz, (Policía División) Judiciales y (el juez Juan Carlos) Vienna”.

Según consignó el diario local Rosario 3, Cantero dijo tener pruebas sobre esas acusaciones. “Hay viajes entre Vienna y Paz a Las Vegas. También la prueba de la moto (del magistrado, a nombre de Luis Paz). Y otras más que se van a desarrollar acá. Si somos todos iguales ante la ley, a mí no me aceptaron pruebas. Pido que se acepte como testigo a las novias de Vienna y de Paz, que sostienen lo que yo vengo diciendo”, manifestó.

“Tengo 34 años y no tengo causas por narcotráfico. En cambio, el gobernador tendría que explicar cómo su (Chevrolet) Cruze llegó a manos de (Luis) Medina, que lo cambió por una chata que después recibió Bonfatti”, dijo Machuca.

Y agregó: “Sería bueno explicar cómo Medina pudo abrir un baile (boliche) como Esperanto, cómo llegó al permiso”, disparó “Monchi” Cantero.

También afirmó que policías de la División Judiciales le fueron a “vender la causa”. “Lo voy a mostrar con testigos. Si yo hubiese pagado un millón de pesos no estaría sentado acá”, indicó.

Al finalizar su declaración, afirmó que cuando él estaba prófugo su defensa recibió por parte de la Fiscalía el ofrecimiento de un procedimiento abreviado por una pena de siete años en caso de entregarse.

Y contrastó esa supuesta propuesta contra la condena solicitada por el fiscal Fernández Bussy de 41 años de prisión efectiva. “Ni a Robledo Cruch (sic) le dieron tantos años”, dijo haciendo referencia al famoso asesino serial Robledo Puch.

Antes que “Monchi” habían declarado Diego Cárdenas, Germán Herrera y Lorena Verdún, la primera mujer de Claudio Ariel “Pájaro” Cantero.