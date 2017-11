Detienen al acusado de robarle el celular a Brenda Bigiatti, la chica que cayó del tren

Un hombre de 32 años fue detenido en José C. Paz, acusado de haberle robado el celular a una estudiante que luego cayó del tren y permanece internada con graves heridas.

Según se informó oficialmente, el sospechoso tiene dos condenas por robos de celulares donde las víctimas son mujeres y siempre en el ferrocarril Belgrano Norte. La víctima, Brenda Bigiatti (27), está internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

El operativo fue realizado por policías de la Comisaría Tercera de Tigre y la DDI local, que concretaron dos allanamientos en la zona del barrio Frino.

Brenda está internada desde el viernes 3 de noviembre, cuando viajaba en el ferrocarril Belgrano Norte tras realizar una práctica en un hospital de la zona, fue asaltada por un ladrón que le arrebató el celular y cayó del tren en movimiento, a la altura de la estación de Don Torcuato, lo cual quedó registrado por una cámara de seguridad.

La joven sufrió fractura de cráneo y costillas, por lo que la indujeron al coma, aunque su madre, Elizabeth Buitrón, reveló en Facebook el lunes que se despertó y pidió un libro para leer.

Elizabeth Buitrón aseguró que su hija “se recupera bien con la ayuda de Dios” y le pidió a la Justicia que “se encargue” del hombre que fue detenido en las últimas.

La joven continúa internada en una sala común del Hospital El Cruce, de Florencio Varela. Aunque “ya salió del estado crítico”, deberá ser operada de la columna en las próximas horas.

“Estamos esperando que se siga recuperando así”, explicó la madre de Brenda a Télam. Y agregó: “Lo peor ya pasó. Sabemos que la recuperación es lenta, pero por suerte Brenda ya está despierta y me pide cosas, lo que es un buen síntoma”.

Respecto a la detención del sospechoso que le arrebató el teléfono celular a su hija, Elizabeth pidió que sea la Justicia la que se encargue de él. “Yo estoy ahora con mi hija que me necesita en todo momento. Yo no me voy de acá hasta que se vaya conmigo. Si este hombre está detenido, mejor. Pero que la Justicia haga lo que tenga que hacer con él”, finalizó la mujer.