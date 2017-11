Controversia en el juicio a “Los Monos”

El ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, se mostró molesto y lanzó duras críticas contra el tribunal que enjuicia a la banda de “Los Monos” luego de que los jueces avalaran un reclamo de los líderes de la organización que se niegan a permanecer en calabozos en el subsuelo del edificio donde se realizan las audiencias.

“Si los imputados deciden sobre dónde estar alojados hay un paso a un crimen organizado que construye su propia cárcel como en Colombia”, aseguró Silberstein. El ministro no lo recordó pero no es la primera vez que ocurre algo similar en la causa de “Los Monos”.

El diario La Nación publicó el 26 de enero de 2016 una crónica en la que el comisario Rubén Pereyra, alias “Gula Gula”, quien forma parte de los 25 imputados en el juicio, se construyó su propio calabozo en la Unidad de Seguridad Zona Rural, situada en la Ruta 21 y la AO12, a unos 10 kilómetros de Rosario.

“Me construyo mi propio calabozo”, le propuso Pereyra al juez de Instrucción Juan Carlos Vienna, quien había ordenado su detención por considerarlo un infiltrado de la banda en la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad. “Para no comprometer a mis compañeros instalé rejas en las puertas y en las ventanas y cerré todo”, dijo.